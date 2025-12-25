Gia Lai: Phẫu thuật thành công ca bệnh hiếm gặp ở trẻ hơn 2 tháng tuổi

Bệnh viện Bình Định (Gia Lai) đã phẫu thuật thành công một trường hợp hẹp phì đại môn ở bé gái 2,5 tháng tuổi.

Đây là một trường hợp bệnh lý gặp ở trẻ bú mẹ, thường xuất hiện từ 3-4 tuần sau sinh hoặc có thể muộn đến 5 tháng tuổi, với tỷ lệ khoảng 1/1.000 trẻ sơ sinh.

Bé được gia đình đưa đến bệnh viện ngày 22/12 với tình trạng nôn ra sữa nhiều lần sau bú. Ban đầu, gia đình cho rằng đây là hiện tượng nôn trớ sinh lý thường gặp ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên, tình trạng nôn kéo dài nhiều ngày, kèm theo biểu hiện chậm tăng cân.

Qua thăm khám và siêu âm ổ bụng, các bác sỹ xác định trẻ bị hẹp phì đại môn vị - tình trạng cơ môn vị của dạ dày phì đại bất thường, gây cản trở lưu thông thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng.

Sau khi hội chẩn chuyên môn, trẻ được chỉ định phẫu thuật trong ngày.

Ngày 23/12, ca phẫu thuật do Thầy thuốc Nhân dân, bác sỹ Chuyên khoa 2, Bệnh viện Bình Định Phạm Văn Phú trực tiếp thực hiện, phối hợp cùng êkíp gây mê hồi sức do bác sỹ Chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Đăng (Trưởng khoa Gây mê Hồi sức) phụ trách.

Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật mở cơ môn vị ngoài niêm mạc theo kỹ thuật Fredet - Ramstedt, mở dọc lớp cơ môn vị phì đại, bảo tồn niêm mạc nhằm giải phóng tình trạng tắc nghẽn và khôi phục lưu thông tiêu hóa cho trẻ.

Ca mổ diễn ra thuận lợi, bệnh nhi đang được theo dõi và chăm sóc sau phẫu thuật.

Theo các bác sỹ, nếu chẩn đoán muộn và điều trị không đúng, trẻ có thể bị nôn kéo dài, mất nước, sụt cân nhanh, suy kiệt và khó hồi phục. Dấu hiệu điển hình của bệnh là trẻ nôn nhiều, nôn thành tia, nôn xa bữa ăn và không lẫn mật; sau nôn trẻ vẫn bú háo hức nhưng chậm tăng cân hoặc sụt cân.

Trong một số trường hợp, khi thăm khám, các bác sỹ có thể sờ thấy khối nhỏ, chắc ở vùng thượng vị.

Các bác sỹ khuyến cáo, khi trẻ trong độ tuổi từ 3 tuần đến 5 tháng tuổi có biểu hiện nôn bất thường, nôn vọt hoặc chậm tăng cân, phụ huynh cần sớm đưa con đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời./.

Phẫu thuật thành công polyp đại tràng kích thước lớn cho bệnh nhi 13 tuổi Thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ, đơn vị đã thực hiện loại bỏ thành công polyp đại tràng kích thước lớn (30x22mm) cho một bệnh nhi 13 tuổi có tiền sử lồng ruột tái diễn.