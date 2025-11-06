Thành phố Hồ Chí Minh: 12 giờ phẫu thuật nối thành công hai bàn tay bị đứt lìa

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh, các y, bác sỹ của bệnh viện vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại đôi bàn tay của một người đàn ông bị đứt lìa.

Ca phẫu thuật đã phải huy động bác sỹ từ 3 khoa và kéo dài trong suốt 12 giờ. Chiều 6/11, bệnh nhân đã được xuất viện.

Trước đó, anh P.T.C (40 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 23 giờ ngày 16/10, trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với nhiều vết thương ở ngực, lưng và hai tay; trong đó một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay còn lại đứt gần lìa chỉ còn một phần cầu da và xương.

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Chợ Rẫy đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ Khoa Cấp cứu, Khoa Chấn thương Chỉnh hình và Khoa Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí. Sau khi tiến hành truyền máu, ổn định huyết động, người đàn ông nhanh chóng được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật ngay trong đêm.

Các bác sỹ Bệnh viện xử lý nối bàn tay đứt lìa cho nạn nhân. Ảnh: TTXVN phát

Đầu tiên, các bác sỹ tiến hành xử lý ban đầu cả 2 chi, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng 17/10, êkíp vi phẫu bàn tay tiếp tục thực hiện nối mạch máu, thần kinh và gân cho 2 bàn tay. Với bàn tay phải đứt gần lìa, các bác sỹ tiến hành kết hợp xương, nối lại mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi.

Trong khi đó, các bác sỹ gặp nhiều khó khăn khi xử trí bàn tay trái bị đứt lìa hoàn toàn do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động chưa ổn định. Đến 13 giờ ngày 18/10, ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp, cả 2 bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt.

Sau 1 thời gian điều trị, tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, theo dõi các chỉ số sinh hiệu, tình trạng của anh P.T.C đã ổn định, 2 bàn tay đều sống tốt và được xuất viện ngày 6/11.

Chia sẻ về thách thức khi đối diện của ca bệnh này, bác sỹ Trần Phước Bình, Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đây là một trong những ca phẫu thuật rất phức tạp và căng thẳng. Do chấn thương của ca phẫu thuật này phức tạp nên các bác sỹ đã sử dụng kỹ thuật nối chi đứt lìa bằng vi phẫu - một dạng “siêu phẫu” đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại.

Hiện, tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy thường xuyên tiếp nhận các trường hợp đứt lìa chi thể phức tạp và hầu hết đều được phẫu thuật nối liền chi thành công.

Theo bác sỹ Trần Phước Bình, thời gian gần đây, đơn vị tiếp nhận nhiều trường hợp chấn thương do tai nạn, ẩu đả. Đặc biệt, chấn thương do ẩu đả có xu hướng gia tăng, phần lớn liên quan đến những mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được điều trị thành công do không được sơ cứu kịp thời và đúng phương pháp.

Bác sỹ Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của bước sơ cứu đúng cách: Khi có trường hợp chấn thương, nạn nhân cần được cầm máu vết thương, nhanh chóng bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch đặt trong túi nylon kín, rồi cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp) và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu để có thể được xử trí và điều trị kịp thời./.

