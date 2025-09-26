Cảnh sát biển sơ cứu, hỗ trợ khẩn cấp ngư dân bị đứt lìa một đốt ngón tay

Tối 26/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tàu CSB 4035 thuộc Hải đội 422, Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 nhận được thông tin đề nghị hỗ trợ y tế khẩn cấp từ ông Đặng Quốc Bảo, thuyền trưởng tàu cá KG 94861 TS (địa chỉ thường trú xã Tây Yên, tỉnh An Giang).

Theo tin báo của thuyền trưởng Đặng Quốc Bảo, trong quá trình làm việc dưới tàu cá, thuyền viên Danh Sáng, sinh năm 2005, thường trú xã Hòn Đất, tỉnh An Giang bị cánh quạt hút khô làm đứt một đốt ngón tay, cần hỗ trợ y tế.

Ngay sau khi nhận được thông tin, tàu CSB 4035 đã cơ động tiếp cận tàu cá KG 94861 TS, đưa thuyền viên bị nạn sang tàu CSB, tổ chức các bước sơ cứu ban đầu.

Qua kiểm tra, Tổ quân y xác định thuyền viên bị đứt lìa một đốt ngón tay út, không thể tự cầm máu, nguy cơ nhiễm trùng cao nên đã tiến hành cầm máu, băng bó, sử dụng thuốc giảm đau và kháng sinh.

Sau khi được hỗ trợ y tế, nạn nhân tỉnh táo, vết thương không còn chảy máu.

Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, thuyền viên bị nạn được cán bộ, chiến sỹ tàu CSB 4035 đưa sang tàu cá KG 94861 TS để tổ chức đưa về bờ tiếp tục theo dõi và điều trị./.

Kịp thời cấp cứu ngư dân bị ngộ độc nặng trên biển Tàu Kiểm ngư Việt Nam nhanh chóng cứu ngư dân bị ngộ độc nặng khi khai thác hải sản ở vùng biển phía Nam, đảm bảo tính mạng và sức khỏe.