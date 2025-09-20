Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành cùng ngư dân Cà Ná vươn khơi bám biển

Sáng 20/9, tại xã Cà Ná (tỉnh Khánh Hòa), Hải đoàn 32 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cùng Bệnh viện Việt Hàn phối hợp với xã Cà Ná; Đồn Biên phòng Cà Ná tổ chức Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2025.

Tại đây, Hải đoàn 32 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời, tổ chức cho các chủ tàu cá, thuyền trưởng, thuyền viên ký bản cam kết không vi phạm IUU khi vươn khơi.

Bên cạnh đó, đơn vị kết hợp phát tờ rơi, sổ tay, tài liệu tuyên truyền pháp luật và trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao cá nhân, đèn pin... cho chủ tàu cá, thuyền trưởng, ngư dân trên địa bàn xã; đồng thời tổ chức một số hoạt động an sinh xã hội đối với gia đình chính sách và ngư dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hải đoàn 32 cũng tổ chức trao tặng 70 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (500.000 đồng tiền mặt và 1 phần quà bằng nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng) cho gia đình ngư dân, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tặng 20 suất quà (áo phao, cờ Tổ quốc, đèn pin và 500.000 đồng tiền mặt) cho các chủ tàu cá đánh bắt xa bờ tại xã Cà Ná.

Tại Trung tâm Y tế xã Cà Ná, đoàn còn tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con ngư dân và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Dịp này, Hải đoàn 32 phát động Chương trình “Chung tay làm sạch biển,” kết hợp dọn vệ sinh bờ biển tại Cảng cá Cà Ná, với sự tham gia đông đảo của lực lượng các đơn vị như: Chi đội Kiểm ngư số 4; lực lượng Đồn Biên phòng Cà Ná cùng cán bộ công chức, viên chức và người dân ở xã Cà Ná.

Lực lượng các đơn vị cùng ngư dân địa phương dọn vệ sinh bờ biển xã Cà Ná. (Ảnh: TTXVN phát)

Thượng tá Dương Minh Châu, Phó Chính ủy Hải đoàn 32 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chia sẻ, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là chương trình rất có ý nghĩa, tạo lòng tin vững chắc đối với ngư dân mỗi khi vươn khơi bám biển. Đây cũng là cơ sở để tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc và phát triển kinh tế biển bền vững.

Bên cạnh đó, đây cũng là cơ hội để góp phần tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong nhân dân; qua đó góp phần đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới, tăng cường tình đoàn kết quân dân, xây dựng địa phương vững mạnh; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, cá nhân nhằm giúp đỡ các đối tượng chính sách, gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống./.

Biên phòng Đà Nẵng ra quân cao điểm chống khai thác IUU Đợt cao điểm ra quân dự kiến từ nay đến tháng 9/2025. Thực hiện mục tiêu triển khai đồng bộ các biện pháp, chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm IUU, đặc biệt là hành vi vượt ranh giới khai thác trái phép ở vùng biển nước ngoài.