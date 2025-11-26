Đại tướng Phan Văn Giang: Xây dựng đặc khu Thổ Châu thành điểm tựa chiến lược

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi làm việc về các dự án, công trình trọng điểm.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc.

Cùng dự hội nghị có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã quán triệt nội dung ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, làm việc tại một số đơn vị Quân đội và địa phương trên địa bàn tỉnh Cà Mau, An Giang.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm phục vụ quốc phòng, an ninh, kinh tế-xã hội tại khu vực cực Tây Nam của đất nước.

Phát biểu kết luận, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh đặc khu Thổ Châu có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Để mỗi người dân, mỗi cán bộ, chiến sỹ trên đảo được hưởng trọn vẹn quyền phát triển như bất kỳ người Việt Nam nào trên đất liền, Bộ Quốc phòng tiếp tục củng cố thế trận phòng thủ biển, đảo; xây dựng đặc khu Thổ Châu thành điểm tựa chiến lược trong hệ thống phòng thủ Tây Nam.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng nghiên cứu tính khả thi, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu dân cư ổn định; nâng cấp đường vòng đảo và các công trình giao thông; hoàn thiện dự án nguồn nước; nghiên cứu khả thi nguồn cung điện, viễn thông; nâng cấp bệnh xá quân dân y, nhà máy xử lý rác, hệ thống điện gió phục vụ dân sinh và phát triển du lịch.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên quần đảo Thổ Chu là bước cụ thể hóa chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; khẳng định đây là các công trình quan trọng nhằm củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế vùng, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang và vùng Tây Nam Bộ./.