An Giang hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển

Đại hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 3/10, tỉnh An Giang khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo đại hội.

Cùng dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh có 66 đồng chí, Ban Thường vụ 16 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2025-2030./.