Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX

Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp, đề ra mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 12%/năm.

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", sáng 3/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã xác định 39 chỉ tiêu và nhóm chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm 5 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 10 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, khoa học, công nghệ; 17 chỉ tiêu về văn hóa-xã hội; 5 chỉ tiêu về môi trường; 2 chỉ tiêu về quốc phòng-an ninh. Mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 12%/năm.

Đại hội đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy./.

