Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lưu ý Đảng bộ thành phố Huế tập trung lãnh đạo triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới.

Sáng 3/10, tại Đảng bộ thành phố Huế đã tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh; xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh-thông minh- giàu bản sắc.”

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Huế đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời lưu ý, Đảng bộ thành phố Huế tập trung lãnh đạo triển khai công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị với tư duy mới, tầm nhìn mới, kiến thức mới; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội khẳng định kinh tế duy trì tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,54%/năm; GRDP bình quân đầu người dự kiến năm 2025 đạt 3.200 USD.

Huế tiếp tục khẳng định vị trí, thương hiệu, trở thành các trung tâm lớn của cả nước về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, trung tâm giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ./.