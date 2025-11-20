Bản tin 24h của Báo Điện tử VietnamPlus có những nội dung chính sau:
Tổng Bí thư Tô Lâm: Thổ Châu mang giá trị chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng.
Phát hiện vệt nứt trên núi, Quảng Ngãi di dời khẩn cấp 113 hộ dân.
Việt Nam – Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.
Đắk Lắk mưa lũ gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông.
Bắt 3 cán bộ Thú y ở Cần Thơ vụ lợn nhiễm tả châu Phi./.
Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sỹ ở Phú Quốc
Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
