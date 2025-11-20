Multimedia
Tổng Bí thư Tô Lâm: Thổ Châu mang giá trị chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng

Chiều 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Bản tin 24h của Báo Điện tử VietnamPlus có những nội dung chính sau:

Tổng Bí thư Tô Lâm: Thổ Châu mang giá trị chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng.

Phát hiện vệt nứt trên núi, Quảng Ngãi di dời khẩn cấp 113 hộ dân.

Việt Nam – Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Đắk Lắk mưa lũ gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến giao thông.

Bắt 3 cán bộ Thú y ở Cần Thơ vụ lợn nhiễm tả châu Phi./.

