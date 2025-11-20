Tổng Bí thư dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các liệt sỹ ở Phú Quốc

Trong chương trình công tác tại tỉnh An Giang, sáng 20/11, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đền thờ Liệt sỹ Phú Quốc, Nghĩa trang Liệt sỹ Phú Quốc.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh An Giang, đại diện các đơn vị lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Nằm trong Quảng trường Hồ Chí Minh, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 20,7m, chất liệu hợp kim đồng cao 18m, đế tượng chất liệu hợp kim đồng cao 0,3m, bệ tượng chất liệu đá tự nhiên cao 2,4m. Tượng Bác đặt tay phải lên ngực trái thể hiện ý nghĩa “Miền Nam trong trái tim tôi.”

Phía sau lưng Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh là dãy phù điêu gồm 484 tấm đá ghép thành. Phù điêu gồm 2 mặt.

Mặt trước là hình ảnh danh lam thắng cảnh, địa danh tiêu biểu từ Vĩ tuyến 17 trở vào Nam gắn liền với cuộc đời hoạt động của Bác Hồ.

Mặt sau là danh lam thắng cảnh, địa danh tiêu biểu, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam từ mũi Sa Vĩ (Quảng Ninh) đến đảo Thổ Châu, đặc khu Phú Quốc.

Đền thờ Liệt sỹ Phú Quốc là công trình văn hóa-lịch sử, là biểu tượng để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; là sự ghi nhận và tôn vinh tinh thần kiên trung, bất khuất, sự hy sinh quên mình của các anh hùng liệt sỹ trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Nghĩa trang Liệt sỹ Phú Quốc được xây dựng vào cuối năm 1983, hoàn thành và đưa vào sử dụng năm 1985, với tổng diện tích 34.070m2, bao gồm nhà truyền thống, nhà đón tiếp thân nhân liệt sỹ, khu bãi đỗ xe.

Khu vực an táng gồm 8 phân khu, diện tích 25.695m2, với gần 3.300 phần mộ liệt sỹ./.

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Đặc khu Phú Quốc Sáng 20/11/2025, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Hồ Chí Minh.