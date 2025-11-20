Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại đặc khu Thổ Châu

Tổng Bí thư đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung hỗ trợ Đặc khu Thổ Châu nghiên cứu khả thi xây dựng các khu dân cư ổn định, nâng cấp đường vòng đảo và các công trình giao thông khác.

Chiều 19/11, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại đặc khu Thổ Châu, tỉnh An Giang.

Chia sẻ với những khó khăn của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh Thổ Châu không chỉ mang lợi ích kinh tế mà trước hết là giá trị chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng. Để phát triển bền vững Thổ Châu, đời sống nhân dân tốt hơn, đề nghị tỉnh An Giang phối hợp chặt chẽn với Bộ Quốc phòng, Bộ Công An và các Bộ, ngành liên quan để xây dựng Quy hoạch "phát triển bền vững Đặc khu Thổ Châu gắn với bảo đảm Quốc phòng- An ninh"; Đề nghị các bộ ngành, địa phương tập trung hỗ trợ Đặc khu Thổ Châu nghiên cứu khả thi xây dựng các khu dân cư ổn định, nâng cấp đường vòng đảo và các công trình giao thông khác; hoàn thiện dự án nguồn nước, nghiên cứu khả thi nguồn cung điện, viễn thông (có thể ngầm hóa đường biển kết nối từ bờ Đặc khu Phú Quốc)./.