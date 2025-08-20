Đặc khu Thổ Châu phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh

Trong 2 ngày 19-20/8, Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội Đảng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang yêu cầu, Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, theo hướng “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả” vì dân phục vụ.

Đảng bộ Đặc khu tập trung lãnh đạo, tìm ra lối đi đột phá, nhất là phát triển ổn định dân cư, tạo quỹ đất, thu hút đầu tư khi có điều kiện, đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với du lịch biển, đưa du lịch và các dịch vụ đi kèm trở thành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Thổ Châu tăng cường bảo vệ, tái sinh và bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái biển để khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển kinh tế gia đình, kinh tế tập thể, tổ hợp tác nhằm khơi dậy, phát huy hiệu quả tiềm năng kinh tế kết hợp với quốc phòng và quốc phòng kết hợp với kinh tế.

Đặc khu Thổ Châu được thành lập trên cơ sở xã Thổ Châu, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (cũ); có vị trí đặc biệt quan trọng chiến lược về kinh tế biển, quốc phòng-an ninh; là đảo biên giới phía Tây Nam của tỉnh An Giang. Đặc khu có diện tích tự nhiên 13,98 km2 với 8 hòn đảo lớn nhỏ, dân số hơn 1.830 người với trên 500 hộ.

Theo đó nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh, phên dậu tiền tiêu phía Tây Nam Tổ quốc; chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục, chuyển đổi số… phù hợp với điều kiện hải đảo và yêu cầu phát triển đặc thù của đặc khu.

Thổ Châu hoàn thành nông thôn mới nâng cao, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng các công trình văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Đặc khu phát huy tối đa nội lực, đồng thời tranh thủ ngoại lực, thu hút nguồn lực từ các thành phần kinh tế, đặc biệt là đầu tư hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh và các nhà đầu tư lớn trong nước để tạo đột phá phát triển.

Mục tiêu đến năm 2030, Đặc khu Thổ Châu có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, giao thông đi lại, điện thắp sáng, nước sạch được đảm bảo; không rác thải nhựa; hoàn thành nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; kinh tế phát triển khá và ổn định; giữ vững an ninh trật tự, không có tội phạm về ma túy; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số hiệu quả. Thổ Châu đặt mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng kinh tế phát triển từ 13-15%; thu nhập bình quân đầu người 67 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%; hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, sử dụng điện đạt 100%...

Thổ Châu đặt mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng bền vững, phù hợp tiềm năng và lợi thế biển đảo, ưu tiên kinh tế biển, dịch vụ-du lịch sinh thái, hậu cần nghề cá và ngư nghiệp công nghệ cao.

Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: TTXVN phát)

Địa phương đẩy mạnh liên kết vùng và thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược có năng lực, gắn phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng-an ninh và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương; thúc đẩy chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, khai thác, chế biến hải sản và sử dụng năng lượng tái tạo.

Đặc khu phát triển mạnh hạ tầng số và kinh tế số, đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, điện năng lượng và dữ liệu dùng chung để phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Ngoài ra, địa phương chú trọng công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, xây dựng Đặc khu Thổ Châu không rác thải nhựa, bảo vệ tài nguyên rừng, biển và hệ sinh thái đảo.

Là đặc khu biển đảo chiến lược, Thổ Châu đặc biệt coi trọng quốc phòng-an ninh và đối ngoại với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo vùng Tây Nam Tổ quốc.

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ Đặc khu Thổ Châu nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 16 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 5 đồng chí. Ông Lâm Minh Hiển được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Đặc khu Thổ Châu.../.

