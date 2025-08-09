An Giang: Xây dựng phường Rạch Giá thành trung tâm kinh tế biển mạnh

Ngày 9/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Rạch Giá lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, hệ thống chính trị tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả; phát huy tốt vị trí, vai trò trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số; huy động tối đa nguồn lực; đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng phường tiêu biểu đô thị văn minh."

Tham dự Đại hội có 250 đại biểu đại diện cho hơn 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.

Đây là một trong ba Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn tổ chức Đại hội “mẫu” để các Đảng bộ cấp xã tham khảo kinh nghiệm tổ chức đại hội.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Rạch Giá nhiệm kỳ 2025-2030 cần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả," vì nhân dân phục vụ.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Rạch Giá nhận thức đúng, đầy đủ về vị trí, vai trò, tiềm năng, cơ hội to lớn của phường trong tổng thể không gian phát triển mới của tỉnh, từ đó, nêu cao quyết tâm chính trị, hiện thực hóa tầm nhìn, đổi mới tư duy, bám sát thực tiễn để đề ra chương trình, đề án, kế hoạch hành động phù hợp, khả thi nhằm khai thác, phát huy cao nhất mọi tiềm năng, lợi thế, phát triển toàn diện đô thị Rạch Giá xứng tầm khu vực và cả nước, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho sự phát triển chung của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo đại hội. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Trong quy hoạch tổng thể phát triển thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Tiến Hải gợi mở phường đặc biệt quan tâm khai thác tiềm năng kinh tế đêm, kinh tế biển, có kế hoạch phát triển đô thị lấn biển, xây dựng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và phát triển dịch vụ liên quan nhằm tạo ra sự khác biệt, nét đặc trưng riêng so với đô thị khác. Phường Rạch Giá tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo mô hình, tiêu chí tăng trưởng xanh, đô thị thông minh.

Phường Rạch Giá là đô thị đông dân nhất cả nước, đóng vai trò là trung tâm chính trị-hành chính, văn hóa, kinh tế tổng hợp, kinh tế biển. Nơi đây cùng với Phú Quốc-Hà Tiên hình thành “tam giác đô thị động lực," tạo nền tảng quan trọng để phường phát huy vai trò trung tâm, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển bền vững.

Phường có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế biển, là cửa ngõ giao thương quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Phường có đô thị lấn biển đầu tiên của cả nước, với các dự án lấn biển quy mô lớn, mở rộng không gian phát triển, tạo quỹ đất mới cho hạ tầng, nhà ở và công trình công cộng.

Rạch Giá có cảng biển, sân bay và nằm trên tuyến giao thông cao tốc huyết mạch Rạch Sỏi-Lộ Tẻ và sắp tới là cao tốc Hà Tiên-Rạch Giá-Bạc Liêu... Phường Rạch Giá định hướng trở thành đầu mối du lịch hỗ trợ Phú Quốc và Hà Tiên, phát triển thương mại-dịch vụ, du lịch tầm cỡ quốc gia và quốc tế nhằm khai thác tối đa tiềm năng kinh tế biển.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Rạch Giá xác định hai khâu đột phá chiến lược tập trung nguồn lực đầu tư phát triển. Cụ thể là tập trung phát triển kinh tế biển và tăng cường quản lý đô thị; ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ vào chính quyền số.

Phường đặt ra nhiều chỉ tiêu quan trọng như: tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm bình quân 5 năm từ 11,63% trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt từ 143,33 triệu đồng trở lên; thu ngân sách 5 năm đạt 3.548,19 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 từ 70.603 tỷ đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1%. Phường phấn đấu 100% cán bộ được bồi dưỡng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Phường tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh. Địa phương tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển và kinh tế ban đêm; phát triển nông nghiệp sạch, hữu cơ, sinh thái; ngăn chặn và xử lý nghiêm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)...

Rạch Giá đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số vào quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và đời sống; triển khai phong trào “Bình dân học vụ số."

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Rạch Giá nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Phường phát triển văn hóa, xã hội, con người, nâng cao chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng hình ảnh con người Rạch Giá “hiền hòa-thân thiện-văn minh."

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Rạch Giá nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 32 đồng chí; Ban Thường vụ 11 đồng chí.

Ông Mai Hoàng Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá./.

