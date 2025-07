Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm việc với Tỉnh ủy An Giang

Sáng 22/7, đoàn công tác do ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương nỗ lực của tỉnh An Giang trong tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, những nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động thông suốt, hiệu quả, với mục tiêu xuyên suốt là phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.

An Giang cần tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, triển khai kịp thời, đồng bộ các hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý để bảo đảm Trung tâm phục vụ hành chính công vận hành ổn định, hiệu quả.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giải quyết kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động thôi công tác, nghỉ hưu sớm do sắp xếp theo hướng dẫn của Trung ương, tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc tinh gọn bộ máy và vận hành hành chính địa phương 2 cấp.

Tỉnh triển khai quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2025. Đồng thời, tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

An Giang thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, đặc khu.

Địa phương quan tâm đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục-đào tạo, y tế cơ sở, phát triển văn hóa và bảo tồn giá trị truyền thống; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là ở khu vực biên giới, biển đảo và các đặc khu; mở rộng hợp tác với các tỉnh biên giới của nước bạn Campuchia, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, tạo lập vùng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị tỉnh An Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, chỉ thị, kết luận liên quan của Bộ Chính trị.

Địa phương khẩn trương hoàn thiện văn kiện, nhất là dự thảo báo cáo chính trị để lấy ý kiến đóng góp của Đại hội các đảng bộ trực thuộc.

Đặc biệt, chú trọng cập nhật những định hướng, tư tưởng chỉ đạo mới của Hội nghị Trung ương 12, nhất là Báo cáo chính trị mới (tích hợp nội dung của 3 báo cáo: Báo cáo chính trị, Báo cáo Kinh tế-xã hội và Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng). Cập nhật 4 nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Bộ Chính trị và những định hướng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với tỉnh để đưa vào Dự thảo Báo cáo chính trị.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc là sự kiện đối ngoại cấp cao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ tỉnh An Giang mà còn với toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Đây là cơ hội “hiếm có” để quảng bá hình ảnh Việt Nam hội nhập, đổi mới, thân thiện và năng động ra thế giới, tạo động lực, đòn bẩy phát triển mạnh mẽ cho Phú Quốc nói riêng, tỉnh An Giang nói chung, thúc đẩy đầu tư, du lịch, thương mại và hạ tầng toàn vùng. Vì vậy, tỉnh cần tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị Hội nghị APEC, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn cho biết sau sáp nhập, tỉnh có diện tích hơn 9.888km2, hội tụ đủ các yếu tố “biển-biên giới-nội địa,” tiềm năng lớn về nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, kinh tế biên mậu, logistics và đô thị thông minh.

Tỉnh có quy mô dân số gần 5 triệu người, đứng đầu vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, với đường bờ biển dài hơn 200km, tuyến biên giới gần 148km giáp Vương quốc Campuchia. Tỉnh có hệ thống đô thị phát triển, đặc khu Phú Quốc, cụm động lực Long Xuyên-Châu Đốc-Rạch Giá-Hà Tiên.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Văn Sĩ/TTXVN)

An Giang có nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, thủy sản nước ngọt và biên mậu, kết hợp với thế mạnh về kinh tế biển, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ và du lịch biển đảo.

Đây là nơi sinh sống của các cộng đồng dân tộc, với nhiều nét văn hóa đặc sắc như, Kinh, Khmer, Chăm, Hoa… Đảng bộ tỉnh có 107 đảng bộ trực thuộc; 1.056 tổ chức cơ sở đảng; 2.089 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 3.093 chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, phường đặc khu; 131.474 đảng viên.

Trong 6 tháng năm 2025, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 8,12%; thu ngân sách nhà nước đến ngày 14/7 đạt 13.456 tỷ đồng; thu hút 34 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 9.140 tỷ đồng. Du lịch tiếp tục phát triển, thu hút trên trên 14,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế hơn 909 nghìn lượt, tổng doanh thu đạt hơn 37.400 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh An Giang kiến nghị đoàn công tác đề nghị Trung ương, bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên các ngành, lĩnh vực, tạo hành lang pháp lý thuận lợi, hướng dẫn để các địa phương triển khai thực hiện.

Chính phủ quan tâm chỉ đạo các ban, bộ, ngành tiếp tục triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tập trung vào các nội dung về hoàn thiện hệ thống pháp luật, ban hành cơ chế, chính sách phù hợp và đột phá để phát triển du lịch.

Bên cạnh đó tiếp tục mở rộng diện miễn visa đối với khách du lịch quốc tế vào Việt Nam tạo cơ hội cho An Giang thu hút, chia sẻ nguồn khách quốc tế thông qua các Cảng hàng không quốc tế trong nước (đối với các đường bay không bay trực tiếp đến Phú Quốc).

Chính phủ sớm có chính sách đầu tư điện lưới và hạ tầng cáp quang ra đặc khu Thổ Châu, đảo Nam Du (thuộc đặc khu Kiên Hải), phục vụ nhân dân trên đảo phát triển kinh tế-xã hội cũng như góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh./.

