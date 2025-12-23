Hoàn tất lắp đặt hệ thống giám sát trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết

Ngày 23/12, ông Nguyễn Khắc Việt, Giám đốc điều hành Dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết đã cơ bản hoàn thành việc lắp đặt hệ thống giám sát giao thông thông minh và cân tải trọng tại các lối vào cao tốc.

Dọc tuyến đường cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết có 43 vị trí trụ camera đã được lắp đặt để giám sát giao thông, khoảng cách giữa các trụ là khoảng 2km.

Các hạng mục như cáp ngầm truyền dẫn, trụ, pin năng lượng mặt trời… đã được thi công hoàn tất. Hệ thống cân tải trọng tự động tại các lối dẫn vào cao tốc cũng đã cơ bản thi công xong.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông thông minh ITS cơ bản hoàn thiện, dự kiến đưa vào hoạt động thu phí vào đầu năm 2026. Hiện nay, các nhà điều hành trạm thu phí, buồng thu phí tại các nút giao cũng đã được thi công xây dựng hoàn thiện.

Đối với trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết, hiện trạm dừng nghỉ tại km 205+092 (xã Hàm Thuận Bắc, có diện tích khoảng 10ha; tổng vốn đầu tư khoảng 390 tỷ đồng) đang được đẩy nhanh tiến độ với các hạng mục như trạm xăng, bãi đỗ xe, khu dịch vụ công cộng... nhiều hạng mục trong trạm dừng nghỉ đã được hoàn tất.

Dự kiến trạm dừng nghỉ sẽ đưa vào phục vụ người dân từ đầu năm 2026.Cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết dài 100km được thông xe vào tháng 5/2023, với tổng mức đầu tư khoảng 11.000 tỷ đồng. Đây là trục giao thông quan trọng giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ các tỉnh miền Trung đi vào Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng giảm tải cho Quốc lộ 1A.

Với việc đưa vào hoạt động đồng bộ hệ thống trạm cân, camera giám sát giao thông sẽ nhằm hiện đại hóa, kiểm soát giao thông trên cao tốc tốt hơn; giúp giảm thiểu tai nạn và các phương tiện lưu thông an toàn.

Cùng với đó, tải trọng của các xe khi đi vào cao tốc được giám sát chặt chẽ nhằm góp phần ngăn chặn xe quá tải đi vào cao tốc gây hư hỏng hạ tầng./.

