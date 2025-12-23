Cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 hoàn thành, nâng tĩnh không thêm hơn 1,2m

Sáng 23/12, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thông xe dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 (nay là đường Đỗ Mười). Cầu này xây dựng từ trước năm 1975, được nâng tĩnh không thêm hơn 1,2m để đồng bộ khoảng không thông thuyền các cầu trên sông Sài Gòn.

Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư khoảng 110 tỷ đồng với quy mô xây dựng tổng chiều dài toàn dự án khoảng 760m, chiều cao nâng tĩnh không cầu là 1,25m.

Khởi công chính thức đầu năm 2025, cầu được nâng tĩnh không thông thuyền cầu lên cấp II, đạt là 50x7m.

Theo ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, trong quá trình triển khai thi công, dự án gặp một số khó khăn như vừa thi công vừa đảm bảo giao thông thủy; tổ chức cho xe 2 bánh lưu thông qua cầu. Công tác nâng kích cầu với chiều cao lớn là một giải pháp, công nghệ mới cần phải phân tích đánh giá kỹ.

Khó khăn nhất là việc di dời, tạm thời dừng hoạt động của 2 ống cấp nước D450 nằm trên cầu, bởi sẽ ảnh hưởng đến cấp nước của toàn bộ người dân khu vực huyện Hóc Môn cũ.

Sở Xây dựng cùng các đơn vị đã phải xây dựng hệ thống ống nước tạm đi qua cầu Bình Phước 2. Nhờ phương án này, công trình nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 được thực hiện đúng tiến độ, hoàn thành trong năm 2025.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh Võ Khánh Hưng cho biết, việc hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Phước 1 góp phần phát huy hiệu quả kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy, thúc đẩy phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Điều này cũng giúp giảm tải cho giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường kết nối vùng, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội khu vực Đông Nam Bộ và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 xây dựng từ trước năm 1975, được sửa chữa và mở rộng năm 2012, tĩnh không cầu khá thấp.

Trước đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã hoàn thành nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13. Điều này góp phần hoàn thiện đồng bộ tĩnh không các cầu vượt sông Sài Gòn, đạt chiều cao tối thiểu 7m theo quy hoạch./.

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng tĩnh không hai cầu trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 13 Dự án nâng tĩnh không cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và cầu Bình Phước 1 trên Quốc lộ 1 có tổng mức đầu tư 242 tỷ đồng được thi công trong khoảng 8 tháng, hoàn thành trong năm 2025.