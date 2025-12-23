Hải Phòng tạm giữ khẩn cấp lái xe gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 5

Ngày 23/12, Công an thành phố Hải Phòng cho biết Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ khẩn cấp Nguyễn Quang Thinh (sinh năm 1974, trú tại xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) là lái xe gây ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 7 xe ôtô trên Quốc lộ 5, ngày 22/12.

Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu vụ tai nạn được xác định do Nguyễn Quang Thinh điều khiển xe ôtô đầu kéo mang biển số 15C-132.14, kéo theo rơmoóc biển số 15R-024.15 không chú ý quan sát, đã đâm vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn.

Qua kiểm tra, các lái xe đều không vi phạm về nồng độ cồn và ma túy.

Như phóng viên TTXVN đưa tin, khoảng 15 giờ ngày 22/12, tại Km 46+500, Quốc lộ 5, hướng từ Hà Nội đi Hải Phòng thuộc địa phận phường Tứ Minh (thành phố Hải Phòng), xe ôtô đầu kéo mang biển số 15C-132.14, kéo theo rơ moóc mang biển số 15R-024.15 do Nguyễn Quang Thinh điều khiển theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng đã đâm vào đuôi xe ôtô đỗ phía trước và gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng là Lưu Cung Bắc (sinh năm 1974, trú tại thôn Ngoại Đàm, xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng) và Vương Quốc Tuấn (sinh năm 1993, trú tại phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng).

Vụ tai nạn cũng khiến Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1982, trú tại xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng) bị thương.

Ngay sau vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Thành phố Hải Phòng đã hỗ trợ 50 triệu đồng với mỗi gia đình nạn nhân tử vong và 30 triệu đồng với mỗi nạn nhân bị thương.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân đề nghị các cơ sở y tế tập trung cứu chữa, điều trị người bị thương; các cơ quan chức năng tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống./.

