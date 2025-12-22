Hải Phòng: Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ôtô, 2 người thiệt mạng

Khoảng 15 giờ ngày 22/12, tại Km 46+500, Quốc lộ 5 chiều từ Hà Nội đi Hải Phòng thuộc địa phận phường Tứ Minh (thành phố Hải Phòng) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 7 xe ôtô.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe ôtô đầu kéo mang biển số 15C-132.14, kéo theo rơmoóc mang biển số 15R-024.15 do anh Nguyễn Văn Thinh (sinh năm 1974, trú tại Thượng Đỗ, xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng) điều khiển đi theo từ Hà Nội về Hải Phòng, đã đâm vào đuôi xe ôtô biển số 14C-225.84 do anh Nguyễn Văn Khải (chưa rõ năm sinh, trú tại xã Hà Bắc, thành phố Hải Phòng) điều khiển, đi cùng chiều phía trước.

Cú đâm đã đẩy xe của anh Nguyễn Văn Khải tiến về phía trước và va chạm với xe ôtô mang biển số 34A-977.67 do anh Trương Mạnh Quyên (sinh năm 1990, trú tại phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Trên xe của anh Quyên có chở theo Lưu Công Bắc (chưa rõ năm sinh, trú tại xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng).

Tiếp đó, xe của anh Quyên tiếp tục đâm vào đuôi xe ôtô mang biển số 15H-142.16 (chưa rõ danh tính người điều khiển).

Xe 15H-142.16 lại tiếp tục đâm vào xe ôtô đầu kéo mang biển số 15H-228.42, kéo theo rơmoóc mang biển số 15RM-025.14 do anh Phạm Ngọc Tuân (sinh năm 1990, trú tại thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Xe của anh Phạm Ngọc Tuân tiếp tục đâm vào đuôi xe ôtô mang biển số 34A-719.73 do anh Lê Minh Đức (sinh năm 1985, chưa rõ quê quán) điều khiển.

Xe của anh Lê Minh Đức lại tiếp tục đâm vào xe đầu kéo mang biển số 15C-199.20, kéo theo rơmoóc mang biển số 15R-088.00 do anh Lương Hữu Việt (sinh năm 1990, ở Phương Duệ, xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn giao thông đã khiến 2 người tử vong tại chỗ là anh Lưu Công Bắc (người ngồi trên xe ôtô mang biển số 34A-977.67) và tài xế xe ôtô mang biển số 15H-142.16.

Vụ tai nạn cũng khiến anh Trương Mạnh Quyên là lái xe 34A-977.67 bị thương; 7 xe ôtô bị hư hỏng và tuyến Quốc lộ 5 bị ùn tắc cục bộ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, cùng với người dân đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời phân luồng để đảm bảo giao thông.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

