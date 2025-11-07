Xã hội

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, 6 phương tiện hư hỏng

Xe ôtô tải biển kiểm soát 12H-001.18 lưu thông theo hướng Thái Nguyên-Hà Nội đã va chạm liên hoàn với 5 xe ôtô đi phía trước cùng chiều khiến 6 phương tiện liên quan bị hư hỏng

Hùng Mạnh
Hiện trường vụ tai nạn.. (Ảnh: Công an cung cấp)
Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên chiều 7/11.

Cụ thể, vào lúc 14 giờ 35 phút ngày 7/11, tại Km28+300 cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, xe ôtô tải biển kiểm soát 12H-001.18 (chưa xác định người điều khiển) lưu thông theo hướng Thái Nguyên-Hà Nội đã va chạm liên hoàn với 5 xe ôtô đi phía trước cùng chiều, gồm các xe biển kiểm soát 20H-019.XX, 99A-947.XX, 20A-749.XX, 20B-019.XX và 20A-595.XX.

Vụ va chạm khiến 6 phương tiện liên quan bị hư hỏng, không có thiệt hại về người.

Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển xe ôtô tải biển kiểm soát 12H-001.18 đã rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 phối hợp với Công an xã Đa Phúc (Hà Nội) tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và xử lý vụ việc theo quy định.

Lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

