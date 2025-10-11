Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên lại phát sinh thêm điểm ngập lụt mới do nước lũ

Theo báo cáo của Khu Quản lý đường bộ I (Cục Đường bộ Việt Nam), đến 6h30 sáng nay (ngày 11/10), tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên vẫn còn ngập sâu do nước lũ dâng cao.

Cụ thể, tại Km29 (trái tuyến) hướng Thái Nguyên đi Hà Nội nước rút còn khoảng 20-30cm các xe di chuyển chậm. Phía bên phải tuyến đi Thái Nguyên nước đã rút hết. Điểm ngập Km28+200 trái tuyến nước đã rút hết.

Tuy nhiên, tuyến cao tốc này lại phát sinh điểm nước dềnh lên lề đường lúc 18h ngày 10/10 với chiều cao khoảng 30cm tại Km27-Km27+030 bên trái tuyến thuộc xã Trung Giã, thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Khu Quản lý đường bộ I phối hợp Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phân luồng tại nút giao Yên Bình Km41+350, phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 15, Công an thành phố Hà Nội phân luồng tại Km29+250.

Cụ thể, phân luồng các xe dưới 9 chỗ đi từ Hà Nội-Thái Nguyên, Bắc Kạn cũ, Cao Bằng đi theo cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên lên nút giao Bắc Phú tại Km26 đi ra Quốc lộ 3 tại Km24 và Quốc lộ 37 đi Bắc Ninh.

Chiều từ Cao Bằng, Bắc Kạn cũ, Thái Nguyên đi về Hà Nội đi trên cao tốc đến nút giao Yên Bình tại Km41+850 đi ra Quốc lộ 3 tại Km42 đi tiếp về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng.

Lãnh đạo Cục Đường bộ Việt Nam cho biết những ngày qua, các đơn vị quản lý đường bộ đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị và vật tư, thi công xuyên đêm với tinh thần quyết tâm cao nhằm giảm thiệt hại, khắc phục hậu quả thiên tai và sớm thông tuyến đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Cục Đường bộ Việt Nam đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục, phối hợp chặt chẽ với địa phương để sớm thông xe hoàn toàn các vị trí còn ách tắc, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt./.

Đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên bị ngập sâu do nước lũ dâng cao Đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên đã bị ngập tại một số vị trí do nước lũ dâng và lực lượng chức năng đã tổ chức phân làn phương tiện đi lại nhằm đảm bảo an toàn giao thông.