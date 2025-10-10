Các sông ở Bắc Bộ lũ đã đạt đỉnh, đang xuống nhưng nguy cơ ngập vẫn tiếp diễn

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (Cục Khí tượng thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết sáng nay lũ ở tất cả các sông đã đạt đỉnh và đang xuống.

Chia sẻ với phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus, lúc 7 giờ sáng 10/10, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, tại Hà Nội, mực nước sông Cầu đã đạt đỉnh ở mức 10,16m lúc 23 giờ ngày 9/10, sông Cà Lồ đạt đỉnh ở mức 9,75m lúc 4 giờ hôm nay (10/10) và đang biến đổi chậm.

Tại thời điểm 6 giờ sáng nay, mực nước trên sông Cầu tại trạm Lương Phúc là 10,12m (trên báo động 3 là 2,12m). Mực nước trên sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân là 9,74m (trên báo động 3 là 1,74m).

Dự báo trong 12-24 giờ tới, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ xuống chậm và dao động ở mức trên báo động 3 từ 1,3 - 1,8m.

Với diễn biến trên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ ngập lụt, khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm.

Cụ thể, mực nước trên sông Cầu, sông Cà Lồ đang ở mức cao gây ngập lụt vùng trũng thấp, các bãi nổi giữa sông, vùng ven sông với độ sâu ngập 0,2-0,6m, có nơi ngập sâu hơn 0,6m; thời gian ngập có thể kéo dài 2-4 ngày, có nơi ngập lâu hơn.

Đối với các “điểm nóng” ngập úng trong những ngày qua, như tỉnh Thái Nguyên, lũ trên sông Cầu cũng đang xuống.

Mực nước tại thời điểm 6 giờ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Chã là 11,50m - trên báo động 3 là 1,50m (trên mức lũ lịch sử 0,48m).

Dự báo trong 12-24 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Chã tiếp tục xuống và dao động ở mức trên báo động 3. Với diễn biến này, tình trạng ngập lụt có khả năng duy trì trong khoảng 2-3 ngày tới và độ sâu ngập giảm dần.

Tại Bắc Ninh, hiện nay lũ trên sông Cầu, sông Thương đang xuống chậm. Mực nước lúc 6 giờ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu ở mức 7,49m (trên báo động 3 là 1,19m); tại Phúc Lộc Phương 9,93m (trên báo động 3 là 1,93m; trên mức lịch sử 0,53m).

Tương tự, mực nước trên sông Thương tại Cầu Sơn lúc 6 giờ ở mức 17,48m (trên báo động 3 là 1,48m); tại Phủ Lạng Thương 7,52m (trên báo động 3 là 1,22m).

Dự báo trong 6-24 giờ tới, lũ trên sông Cầu và sông Thương tiếp tục xuống chậm và dao động ở mức trên báo động 3, riêng trạm Phúc Lộc Phương trên lũ lịch sử.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia quá trình thoát lũ, giảm lũ trên các sông diễn ra chậm, thời gian rút nước kéo dài. Đối với các vùng không chủ động tiêu thoát, khả năng lũ kéo dài hơn, nên tình trạng ngập vẫn xảy ra tại các vùng trũng, vùng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính.

Tại tỉnh Lạng Sơn, lúc 1 giờ, trạm Hữu Lũng trên sông Trung ghi nhận mực nước 22,11m (trên báo động 3 là 3,11m, dưới mức lũ lịch sử là 0,41m). Dự báo trong 6-24 giờ tới, lũ trên sông Trung tiếp tục xuống và dao động ở mức trên báo động 3.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định lũ trên sông Trung đang xuống nhưng vẫn ở mức cao, có khả năng gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, sạt lở đất, sạt lở bờ sông, ngập úng và ảnh hưởng đến an toàn đối với các công trình vùng ven các sông, suối và những điểm xung yếu như bờ ta luy cao./.

Thủ tướng kiểm tra, chỉ đạo ứng phó mưa lũ tại vùng ven sông Hà Nội trong đêm Đêm 9/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra hiện trường vùng ngập sâu ven sông ở Hà Nội, yêu cầu triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.