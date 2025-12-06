Lâm Đồng dồn sức hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống

Tính đến trưa 6/12, ở các địa phương bị ngập lụt ở tỉnh Lâm Đồng nước lũ đã rút nhiều. Chính quyền địa phương cùng nhiều tổ chức chính trị xã hội, các nhóm thiện nguyện tổ chức nhiều hoạt động hướng về người dân vùng lũ với mong muốn người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp sức người dân vùng lũ

Phường Hàm Thắng là nơi chịu thiệt hại nặng nhất do mưa lũ vừa qua. Sáng 6/12, trời nắng ráo, nước lũ đã rút đi nhiều. Người dân ở các khu phố Thắng Thuận, Kim Bình, Kim Ngọc, Phú Thành, Phú Thịnh… nhanh chóng ra sức vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh để sớm ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên, nước rút đi để lại nhiều lớp bùn, đất dày đặc tại các khu vực ngập nặng. Sau ngập lụt, đồ đạc của người dân hư hỏng rất nhiều.

Nhiều đồ gỗ, nệm, gối bị ướt, bị nước lũ cuốn trôi ngổn ngang đầy đường, chất thành từng đống cao. Việc vệ sinh cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Không chỉ ở phường Hàm Thắng mà các địa phương khác như xã Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm… người dân cũng đang ra sức khắc phục hậu quả mưa lũ. Để hỗ trợ người dân các lực lượng công an, quân đội, đoàn viên thanh niên cùng nhiều tổ chức, tình nguyện viên từ các địa phương lân cận đã đến giúp người dân thu gom rác thải, dọn dẹp nhà cửa; đồng thời hỗ trợ di chuyển và sắp xếp lại đồ đạc cho các hộ dân, đặc biệt là những hộ có người già, neo đơn, hộ bị ngập sâu với mong muốn góp chút sức để bà con sớm ổn định lại cuộc sống

Chị Long Thị Minh Cư, thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc cho biết: Lượng bùn đất nhiều nhưng may có sự hỗ trợ kịp thời của công an xã và lực lượng dân quân đã góp phần giảm bớt khó khăn, việc dọn dẹp nhà cửa nhanh hơn.

Trong hoàn cảnh người dân chưa thể nấu nướng, mất điện, thiếu nước sạch, nhiều đoàn thiện nguyện từ khắp mọi nơi như: Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Tháp, Đồng Nai… liên tiếp đổ về các địa phương vùng lũ Lâm Đồng với nhiều hoạt động thiết thực như: dựng bếp dã chiến nấu cơm; chuyến xe tặng quà "0 đồng"; hỗ trợ dọn dẹp nhà cửa… Đó không chỉ là cứu trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp sức cho người dân.

Tại Nhà thờ Kim Ngọc, phường Hàm Thắng có một bếp cơm dã chiến được dựng lên trong sáng 6/12 và đã nhanh chóng nấu 500 suất ăn nóng gửi đến bà con ở vùng bị ảnh hưởng.

Bếp ăn do Nhóm thiện nguyện phật tử Diệu Hạnh Lê (tỉnh Bình Phước cũ) dựng lên bằng nghĩa tình. Với gần 1,2 tấn gạo cùng gần 2,8 tấn rau, củ, quả, thịt và 4.000 quả trứng, bếp dã chiến này dự kiến sẽ nấu khoảng 5.000 suất ăn cho người dân Hàm Thắng và các vùng lân cận

Chị Nguyễn Thị Trang, thành viên trong nhóm thiện nguyện cho biết: các nhà hảo tâm, mạnh thường quân ở tỉnh Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai) đã cùng chung tay.

Ai có gì góp nấy, từ gạo, rau, thịt… để mang đến đây tổ chức nấu ăn hỗ trợ người dân với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cho đồng bào nơi đây.

Các phương tiện lưu thông khó khăn trên tuyến đường Nguyễn Thông (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) do ngập sâu. (Ảnh: Hồng Hiếu/ TTXVN)

Khắc phục hậu quả

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, mưa bão, từ ngày 16/11 đến ngày 5/12, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 6 người tử vong, 2 người bị thương, hơn 10.310 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Cùng với đó, mưa lũ cũng gây thiệt hại trên 9.060 ha cây trồng, 1,2 ha thủy sản và hơn 14.309 gia súc, gia cầm. Toàn tỉnh có 352 điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Tổng thiệt hại ước tính trên 1.400 tỷ đồng.

Riêng trong đợt mưa, lũ từ ngày 3- 5/12, tỉnh Lâm Đồng có 6.1959 căn nhà bị ảnh hưởng, ngập lụt chủ yếu tại các địa phương: Hàm Thắng, Hàm Liêm, Hàm Thuận, Lương Sơn, Sông Lũy...

Toàn tỉnh có 4.128 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ngập lụt; 24 tàu cá bị đứt neo, chìm; 10 ao, hồ nuôi cá bị thiệt hại. Ước thiệt hại ban đầu hơn 113 tỷ đồng.

Để sớm hỗ trợ người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Ngọc Hiệp đã ký quyết định về việc ban hành mức hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Theo quyết định này, những hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn, không còn nơi ở được hỗ trợ chi phí làm nhà với mức 120 triệu đồng/căn. Hộ gia đình có nhà ở bị ngập, sập một phần, hư hỏng nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa với mức từ 20 triệu đồng đến 40 triệu đồng/hộ (tùy theo mức độ thiệt hại).

Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng quyết định mức hỗ trợ về đời sống và hỗ trợ cho học sinh. Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ gia đình phải di dời do nhà cửa bị ngập nước, ảnh hưởng bởi sạt lở đất; hỗ trợ tiền thuê nhà 2 triệu đồng/hộ gia đình/tháng (thời gian hỗ trợ trong 2 tháng) bị sập nhà, lũ cuốn trôi, nhà bị hư hỏng nặng không ở được phải sửa chữa, cải tạo.

Tỉnh cũng hỗ trợ 500.000 đồng/học sinh từ cấp tiểu học trở lên thuộc các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất để mua đồ dùng học tập.

Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách theo quy định, chủ động sử dụng các nguồn kinh phí

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã bổ sung có mục tiêu cho địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ và các nguồn lực khác của địa phương để thực hiện hỗ trợ theo quy định.

Các sở, ngành chức năng chủ động phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu trong việc xác định mức độ hư hỏng của nhà ở; xác định khu vực, phạm vi vùng bị ảnh hưởng để làm căn cứ tổng hợp chính xác đối tượng bị thiệt hại do mưa lũ theo quy định.

Sở Tài chính chủ động hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ theo quy định./.

Lâm Đồng: Người dân vùng lũ dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống Sáng 6/11/2025, ngay khi nước lũ vừa rút, người dân vùng ngập nặng tại phường Hàm Thắng (Lâm Đồng) đã tranh thủ dọn dẹp bùn đất, lau dọn nhà cửa để ổn định cuộc sống.