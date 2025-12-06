Trung Quốc chủ động gieo mưa để phòng chống và giảm nhẹ thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, dữ liệu chính thức cho thấy các cơ quan khí tượng Trung Quốc đã tích cực thực hiện các hoạt động tăng cường mưa và tuyết nhân tạo trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025), tích lũy lượng mưa thêm 167,7 tỷ tấn.

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong giai đoạn này, các cơ quan khí tượng nước này cũng đã thực hiện các hoạt động ngăn ngừa mưa đá, giúp giảm thiệt hại kinh tế khoảng 60,3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 8,5 tỷ USD).

Ông Cai Miao, một quan chức của Cục Khí tượng Trung Quốc, cho biết các hoạt động tác động thời tiết của nước này đã hỗ trợ mạnh mẽ cho công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, cũng như thu hoạch nông nghiệp.

Việc tác động thời tiết đã bao phủ 68% diện tích các vùng sản xuất ngũ cốc chính, 63% các khu vực chức năng sinh thái trọng điểm và 55% diện tích vườn cây ăn quả trên toàn Trung Quốc.

Kết quả là đã giúp thúc đẩy cải thiện môi trường sinh thái, nhất là ở các khu vực trọng điểm như Tam Giang Nguyên - khu vực đầu nguồn của 3 con sông Dương Tử, Hoàng Hà và Lan Thương, góp phần làm tăng độ che phủ thực vật trong khu vực.

Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết trong giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 15 sắp tới (2026-2030), các nhà chức trách nước này sẽ nỗ lực nâng cao hiệu quả tác động thời tiết để phục vụ tốt hơn cho công tác giảm nhẹ thiên tai, sản xuất nông nghiệp, bảo vệ và phục hồi sinh thái, cũng như các hoạt động ứng phó khẩn cấp lớn./.

