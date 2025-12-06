Từ Quảng Trị đến An Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Ngày 6/12, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành Công điện số 38/CĐ-BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến An Giang; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ; Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên vùng biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.

Hồi 13h ngày 6/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 11,8 độ Vĩ Bắc, 125,9 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8; di chuyển hướng Tây với tốc độ 5-10 km/h, dự kiến đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Vùng nguy hiểm trong 48 giờ tới: từ vĩ tuyến 10,5-13,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 118,0 độ Kinh Đông (vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo); sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và nhiệm vụ được phân công chủ động chỉ đạo, phối hợp với các địa phương ứng phó với áp thấp nhiệt đới.

Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống Đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương tăng cường thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền, chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết để chủ động ứng phó.

Các đơn vị nêu trên tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường)./.