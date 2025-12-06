Áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 6/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 125,8 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển phía Đông của khu vực miền Trung Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49 km/h), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Tây, tốc độ khoảng 5 km/h.

Dự báo đến 19 giờ ngày 7/12, áp thấp nhiệt đới trên khu vực miền Trung Philippines, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 10-15 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Đến 19 giờ ngày 8/12, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20 km/h. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20-25 km, cường độ ít thay đổi.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, từ gần sáng ngày 8/12, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Từ Quảng Trị đến An Giang chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố và các bộ, ngành theo dõi chặt diễn biến của áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông; chủ động ứng phó, triển khai cứu hộ, cứu nạn.