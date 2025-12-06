Cả nước có gần 1.060 ha rừng bị thiệt hại trong 11 tháng từ đầu năm nay

Theo báo cáo của Bộ Tài chính phục vụ Họp báo Chính phủ thường kỳ diễn ra vào chiều nay (6/12), trong 11 tháng qua (tính từ đầu năm 2025 đến nay), cả nước có 1.059,6 ha rừng bị thiệt hại (giảm 33,1% so với cùng kỳ năm trước).

Trong số đó, có 744,1 ha rừng bị chặt, phá (giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước); 315,5 ha rừng bị cháy (giảm 57,8% so với cùng kỳ). Riêng trong tháng 11, tổng diện tích rừng bị thiệt hại trên cả nước chiếm 18,8ha (bao gồm 18,7ha rừng bị chặt, phá; 0,1ha rừng bị cháy).

Cũng trong tháng 11/2025, diện tích rừng trồng mới tập trung trên cả nước ước đạt 29,9 nghìn ha (giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước); số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 8,3 triệu cây (giảm 1,0%). Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 11 ước đạt 2.478,5 nghìn m3 (giảm 1,9%).

Liên quan tới nội dung này, tại Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025,” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức ngày 5/12, ông Triệu Văn Lực - Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, cho biết sau 5 năm thực hiện đề án, cả nước đã trồng được trên 1,439 tỷ cây xanh (vượt 43,9% so với mục tiêu, nhiệm vụ của đề án đề ra). Trong số đó, có 573,9 triệu cây xanh phân tán; 865,2 triệu cây xanh trồng trong rừng tập trung - tương đương với 429.125 ha rừng.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoạt trồng cây ý nghĩa trên đã giúp cả nước duy trì tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở khoảng 42%; đóng góp ngày càng quan trọng của ngành lâm nghiệp trong phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường của đất nước, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra liên tiếp.

Để tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa công tác bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây xanh bảo vệ môi trường, cải thiện cảnh quan, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, duy trì và tổ chức thực hiện tốt phong trào trồng cây làm theo lời Bác. Lãnh đạo cục này cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân trên cả nước tiếp tục cùng chung tay, góp sức trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, cây xanh.

“Đặc biệt là trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa có giá trị cao, nâng cao giá trị rừng trồng; phát huy hiệu quả bảo vệ môi trường sinh thái, lưu giữ hấp thụ các bon rừng, giảm phát thải khí nhà kính,” ông Lực nhấn mạnh./.

