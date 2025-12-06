Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc tại tỉnh Lâm Đồng về khắc phục thiên tai

Sáng 6/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã dự Lễ Cao điểm khởi công “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng nhà tặng các hộ dân bị sập, đổ hoàn toàn do thiên tai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau đó Phó Thủ tướng đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng về tình hình triển khai khắc phục hậu quả do đợt mưa lũ vừa xảy ra trên địa bàn.

Chương trình Cao điểm khởi công “Chiến dịch Quang Trung” do tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Quân khu 7 triển khai trên địa bàn xã D’ran, nơi vừa chịu nhiều thiệt hại trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua.

Dịp này có 4 hộ dân tại xã D’ran được hỗ trợ kinh phí, lực lượng xây lại nhà gồm các hộ: bà Đặng Thị Bé, ông Nguyễn Văn Nghĩa, ông Mai Ngọc Hiệp và ông Nguyễn Quốc Huy. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 120 triệu đồng từ nguồn kinh phí của Chính phủ, đồng thời được các lực lượng của Quân khu 7 hỗ trợ nhân lực, vật lực để thi công, hoàn thiện nhà ở cho các hộ dân.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ khởi động “Chiến dịch Quang Trung” vào ngày 3/12 để hỗ trợ xây 4 căn nhà cho các hộ dân xã D’ran; mỗi căn nhà bị sập được hỗ trợ 120 triệu đồng và từ 20-40 triệu đồng mỗi căn nhà bị hư hại.

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm 2025, trong đó có 7 nhóm chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch.

Có 3 nhóm chỉ tiêu khó hoàn thành kế hoạch đề ra gồm: Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn tỉnh tăng 7,5% so với cùng kỳ, không đạt kế hoạch 8% theo Nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt 68,19%; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 ước đạt 90% so với kế hoạch.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng báo cáo với Phó Thủ tướng tình hình thiệt hại do mưa lũ từ ngày 16/11 đến ngày 5/12/2025, toàn tỉnh ghi nhận 6 người tử vong, 2 người bị thương, hơn 10.310 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại, trên 9.062ha cây trồng, 1,2ha thủy sản bị ảnh hưởng; tàu cá bị đứt neo, chìm 24 tàu; hơn 14.309 gia súc, gia cầm bị thiệt hại; hơn 352 điểm sạt lở, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt... Tổng thiệt hại ước tính trên 1.400 tỷ đồng.

Sau khi xảy ra thiên tai, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung khắc phục các tuyến đường giao thông trên các đèo Prenn, Mimosa, D’Ran…

Đáng chú ý, Quốc lộ 27C (Nha Trang-Đà Lạt) đã dọn dẹp xong phần đất sạt lở taluy dương khoảng 22.000m3 và đã thông tuyến đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng vào chiều 28/11/2025.

Về việc khắc phục sửa chữa nhà ở, số hộ dân có nhà bị sập, đổ, trôi cần phải xây dựng lại là 23 căn nhà. Hiện nay, tỉnh đã khởi công xây mới được 7 căn nhà, các căn nhà còn lại sẽ khởi công trong thời gian sớm nhất đảm bảo hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Số hộ dân có nhà bị hư hỏng cần phải sửa chữa là 51 căn nhà mức hỗ trợ, từ 20 triệu-40 triệu đồng/căn. Tỉnh cũng sẽ huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên sửa chữa, khắc phục đảm bảo chỗ ở an toàn, ổn định đời sống trước ngày 30/12/2025.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Sau khi nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả tỉnh Lâm Đồng đã đạt được, nhất là những cố gắng trong phòng, chống bão lũ, khắc phục hậu quả thiên tai trong những ngày vừa qua.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Lâm Đồng thống kê đầy đủ các thiệt hại của thiên tai; triển khai Chiến dịch Quang trung khắc phục hậu quả thiên tai, hoàn thành xây dựng số nhà bị đổ, bị cuốn trôi trước 15/1/2026; nhà cần sửa chữa xong trước 30/12/2025; tiếp tục thống kê những thiệt hại, người thiếu đói để hỗ trợ tiếp.

Các đơn vị tập trung vào lĩnh vực mình phụ trách như Sở Giáo dục quan tâm tình hình các trường học, học sinh bị ảnh hưởng của thiên tai; Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tình hình giống cây nông nghiệp mà người dân cần để khôi phục sản xuất.

Lâm Đồng cần kết nối với các bộ ngành Trung ương khôi phục chuỗi cung ứng xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt cần tập trung hoàn thành các mục tiêu đề ra, chú trọng mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công.

Trên cơ sở đề xuất của tỉnh Lâm Đồng, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu địa phương rà soát lại phương án cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch cần có phương án dài hơi, đưa vào kế hoạch đầu tư trung, dài hạn.

Đối với phương án tái định cư cho các hộ dân vùng thường xảy ra thiên tai, cần phối hợp với các bộ ngành rà soát lại để triển khai bài bản. Đối với các hồ, đập thủy điện cần có quy trình xả lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu, tỉnh cũng nên có kế hoạch gia cố hồ đập đảm bảo an toàn.

Lực lượng Công an, quân đội phối hợp với các sở ngành, địa phương ứng phó kịp thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và các công trình trọng điểm của tỉnh.

Hiện Lâm Đồng có cả tài nguyên trên rừng và dưới biển và là một trong những tỉnh lớn nhất cả nước nên cần tập trung vào các thế mạnh của mình để nhanh chóng phát triển./.

