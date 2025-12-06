Ngành Nông nghiệp và Môi trường lạc quan có thể đạt mốc xuất khẩu 70 tỷ USD

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11, chiều 6/12, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến nhấn mạnh mặc dù tình hình thiên tai trong thời gian qua diễn biến rất “khốc liệt,” song ngành nông nghiệp vẫn duy trì được đà tăng trưởng và kiên định mục tiêu tăng trưởng ngành 4%.

Thông tin cụ thể, ông Tiến cho biết từ đầu năm 2025 đến nay, thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp.

Tính đến nay, thống kế cho thấy đã có 419 người bị chết và mất tích. Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính lên tới 97.000 tỷ đồng.

Tuy vậy, ông Tiến cũng khẳng định với quyết tâm, giải pháp, cách thức chỉ đạo “quyết liệt, linh hoạt” và sự vào cuộc đồng bộ của các bộ, ban, ngành, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin tưởng sẽ duy trì đà tăng trưởng.

Về kết quả sản xuất, kinh doanh tháng 11 và 11 tháng từ đầu năm 2025, ông Tiến cho biết sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản duy trì ổn định và tiếp tục phát triển, bảo đảm nguồn cung lương thực, thực phẩm thiết yếu, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia, thúc đẩy xuất khẩu.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11 của Việt Nam ước đạt 5,8 tỷ USD (giảm 3,7% so với tháng trước nhưng tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước). Lũy kế 11 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 64,01 tỷ USD (tăng 12,6% so với cùng kỳ năm trước).

“Nếu từ nay đến hết tháng 12 tới không có mưa bão ảnh hưởng đến các khu vực biên giới, và duy trì được đà tăng trưởng khoảng 6 tỷ USD, chúng ta có thể đạt mốc xuất khẩu 70 tỷ USD - đúng chỉ tiêu Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao là 65-70 tỷ USD,” ông Tiến nói và nhấn mạnh đây là những kết quả rất tích cực. Với tinh thần quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các tỉnh có tốc độ tăng trưởng và không bị ảnh hưởng sẽ duy trì và tăng tốc hơn.

Chia sẻ thêm về công tác khắc phục thiệt hại, ông Tiến cho biết trong thời gian qua, để khắc phục khó khăn, giúp bà con sớm ổn định tình hình sản xuất, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã “đồng loạt ra quân,” đi kiểm tra thực tế để nắm bắt tình hình và kịp thời đề xuất các giải pháp.

Theo đó, về giống cây trồng, vật nuôi, các địa phương đã chủ động thực hiện hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại theo quy định tại Nghị định số 9/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật và quyết toán với Bộ Tài chính.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất. Trong đó, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất,... cho các đối tượng bị ảnh hưởng, thiệt hại; Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giảm lãi suất cho vay 2%/năm đối với khách hàng vay vốn các chương trình tín dụng chính sách.

Về phần mình, ông Tiến cho biết Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã giao các cơ quan chuyên môn trực thuộc ban hành văn bản, tổ chức các đoàn công tác trực tiếp hướng dẫn người dân vùng bị thiệt hại triển khai xử lý môi trường, khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại; xuất cấp giống cây trồng, vật nuôi, hóa chất khử trùng theo đề nghị của các địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã vận động các tổ chức quốc tế, tổ chức trong nước hỗ trợ người dân vùng ngập lũ 17.533 thùng nước đóng chai, 7.362 thùng sữa, 2.100 thùng mì tôm, 11.500 thùng xúc xích ăn liền, 48.990 hộp bánh, 150 lều gia đình và 138 bộ dụng cụ bếp; 7 tấn hạt giống lúa,10 tấn hạt giống ngô; 22.870 gói hạt giống rau; 20.000 con gà con, 27,5 tấn thức ăn chăn nuôi, 6.000 lít thuốc sát trùng; chỉ đạo Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam hỗ trợ 6,9 tỷ đồng cho các địa phương mua hoá chất xử lý nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường.

Thời gian tới, bộ dự kiến sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức quốc tế hỗ trợ khoảng 58,8 tỷ đồng trực tiếp bằng tiền mặt cho người dân (tương đương 2,23 triệu USD) và dự kiến sẽ hỗ trợ xây dựng mới 370 căn nhà, sửa chữa 640 căn nhà bị hư hỏng trong đợt mưa bão vừa qua (tương đương 3,25 triệu USD)./.

