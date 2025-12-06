Tây Ninh: Đoàn Đại biểu QH trao quà cho gia đình chính sách, học sinh khó khăn

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 -22/12/2025) và 80 năm Ngày truyền thống Quân khu 7 (10/12/1945 – 10/12/2025), ngày 6/12, Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tây Ninh, làm Trưởng đoàn, đã đến thăm và trao quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh khó khăn tại xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh.

Đoàn đã trao 100 phần quà cho các gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng; đồng thời hỗ trợ 100 triệu đồng cho Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Đức Huệ nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và chăm lo cho các nhóm đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh ý nghĩa của hoạt động tri ân trong dịp kỷ niệm truyền thống của Quân đội và Quân khu 7.

Việc chăm lo các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và trẻ em khó khăn là biểu hiện sinh động của truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, những giá trị đã làm nên sức mạnh của dân tộc trong suốt các thời kỳ cách mạng.

Đại tướng chia sẻ những khó khăn nhiều hộ dân xã Đức Huệ đang đối mặt, nhất là các gia đình nghèo, cận nghèo hoặc thiếu sinh kế ổn định. Ông đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các chính sách chăm lo đời sống nhân dân, đồng thời cho rằng vẫn cần tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm các chính sách hỗ trợ được thực hiện đúng đối tượng, đúng thời điểm và phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đại tướng đề nghị địa phương tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, mạnh thường quân và tổ chức xã hội để duy trì những chương trình an sinh có tính bền vững, đồng bộ; đồng thời, khuyến khích người dân phát huy nội lực, chủ động học nghề, tìm việc làm, cải thiện thu nhập nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững. Sự chung tay của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân sẽ góp phần quan trọng giúp địa phương ổn định đời sống, giữ vững an ninh - trật tự và phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Nguyễn Văn Suôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Huệ bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và Đoàn Đại biểu Quốc hội. Đức Huệ là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, từng chịu nhiều hy sinh, mất mát trong các cuộc kháng chiến.

Sau khi sáp nhập từ ba xã, Đức Huệ hiện có hơn 20.000 dân, bộ máy chính quyền đang tiếp tục kiện toàn nhưng vẫn gặp không ít khó khăn trong phát triển kinh tế-xã hội; toàn xã hiện còn 192 hộ nghèo và cận nghèo.

Những phần quà được trao dịp này không chỉ có ý nghĩa hỗ trợ vật chất tức thời, giúp các hộ dân và học sinh giảm bớt khó khăn, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước.

Ủy ban Nhân dân xã Đức Huệ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh và các mạnh thường quân, nhất là trong việc đầu tư xây dựng Khu Nhà tưởng niệm truyền thống tại vị trí thành lập Quân khu 7, công trình được kỳ vọng sẽ trở thành địa chỉ giáo dục truyền thống và hoạt động “về nguồn” quan trọng của lực lượng vũ trang và thế hệ trẻ./.

Cà Mau: Thanh niên hỗ trợ xóa nhà tạm cho hàng trăm gia đình chính sách Từ ngày 13-24/7, 112 đội hình tình nguyện ở 64 xã, phường của Cà Mau được thành lập, thu hút 1.731 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 111 căn nhà cho gia đình chính sách.