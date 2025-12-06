Kịp thời cứu 3 thuyền viên trên sà lan bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết sáng 6/12 một sà lan bị chìm tại vùng biển Vũng Tàu, cả 3 thuyền viên trên sà lan được cứu kịp thời.

Cụ thể, lúc 8 giờ ngày 6/12, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được thông tin từ thuyền trưởng sà lan Long An 05553 về việc phương tiện đang bị nạn ở vùng biển Vũng Tàu.

Nhận được thông tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu lập tức thông tin cho các cơ quan chức năng liên quan để phối hợp cứu nạn và yêu cầu các phương tiện đang lưu thông gần sà lan bị nạn tham gia cứu nạn; đồng thời trưng dụng canô VT 2018 của Công ty vận tải biển Vũng Tàu (VungtauShip), điều động lực lượng nhanh chóng cơ động ra vị trí sà lan bị nạn triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn.

Tại hiện trường, sà lan Long An 05553 trong tình trạng bị lật úp hoàn toàn. Nhờ triển khai nhanh các biện pháp cứu nạn, toàn bộ 3 thuyền viên trên sà lan bị chìm được tàu cá BTh 84859 TS gần đó kịp thời cứu vớt, bàn giao cho cơ quan chức năng đưa vào bờ chăm sóc sức khỏe.

Trên sà lan Long An 05553 có 3 thuyền viên, do ông Huỳnh Thanh Quý, sinh năm 1979, quê quán xã Long Phụng, tỉnh Tây Ninh làm thuyền trưởng chở 910 khối cát xây dựng, rời cảng Vĩnh Xương, tỉnh An Giang ngày 4/12 đang hành trình tới cảng Sao Mai-Vũng Tàu để trả hàng.

Đến khoảng 8 giờ ngày 6/12, khi đang trong hành trình đến khu vực biển Vũng Tàu (cách Mũi Nghinh, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 hải lý về hướng Tây Nam) thì bất ngờ sà lan chết máy, trôi tự do, sau đó bị lật úp.

Hiện, Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu đang phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xử lý vụ việc./.

