Cà Mau: Tàu kéo không rõ số hiệu đâm chìm tàu cá, 4 ngư dân gặp nạn

Trưa 22/11, Trung tá Phạm Thanh Nhân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Gành Hào (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) cho biết đơn vị đã kịp thời cứu 4 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn, hiện sức khỏe các thuyền viên đều ổn định.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 15, ngày 21/11, Trạm kiểm soát biên phòng Gành Hào, Đồn Biên phòng Gành Hào nhận được tin báo từ ông Trịnh Thanh Tâm (sinh năm 1987 ở tỉnh Vĩnh Long), là thuyền trưởng tàu cá BT-93034.TS về việc tàu bị chìm. Trên tàu còn có 3 thuyền viên khác.

Vị trí tàu cá BT-93034.TS gặp nạn cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, Cà Mau) 24 hải lý về hướng Tây Nam. Nguyên nhân tàu chìm là do bị 1 tàu kéo không rõ số hiệu đâm vào.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Gành Hào đã cử 5 cán bộ, chiến sĩ và huy động tàu cá BL-93734.TS của ông Nguyễn Văn On (ở xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau) ra ứng cứu.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 21/11, tổ công tác đã tiếp cận được vị trí tàu cá bị chìm, cứu 4 thuyền viên đưa vào bờ an toàn, hiện sức khỏe ổn định. Tàu cá gặp nạn BT-93034.TS cũng được lai dắt vào cửa biển Gành Hào để khắc phục, sửa chữa.

Hiện vụ việc tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, xác minh làm rõ./.

