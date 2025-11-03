Hải quân sửa chữa miễn phí một tàu cá của ngư dân bị sự cố trên biển

Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đã hỗ trợ sửa chữa miễn phí tàu cá BĐ 98149 TS của tỉnh Gia Lai bị sự cố trên biển. Tàu tiếp tục ra khơi ngay trong ngày.

Lúc 7 giờ, ngày 3/11, Chỉ huy Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa nhận được liên hệ đề nghị hỗ trợ từ tàu cá BĐ 98149 TS bị sự cố hỏng máy tời lưới không thể tiếp tục việc đánh bắt hải sản.

Thuyền trưởng tàu cá BĐ 98149 TS là ông Huỳnh Văn Ánh (quê quán: xã Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) cho biết tàu bị hỏng tời lưới khi đang khai thác ở khu vực cách Trường Sa khoảng 8 hải lý về phía Tây Nam.

Sau khi hướng dẫn tàu cá cập âu tàu Trường Sa an toàn, Chỉ huy Trung tâm đã cử tổ Kỹ thuật của Trung tâm xuống tàu cá, khảo sát đánh giá hư hỏng hệ thống tời lưới. Qua khảo sát, mặt bích tời lưới kết nối đường ống áp lực dầu nhờn bị rò rỉ, dẫn tới mất áp lực, đường ống một số chỗ bị gỉ sét.

Tổ Kỹ thuật đã tiến hành tháo rã máy tời, đưa mặt bích và đường ống bị hư hỏng về xưởng sửa chữa để gia công lại.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị đã gia công xong mặt bích và thay mới đoạn đường ống hư hỏng, tiến hành lắp đặt trở lại tàu cá, thử tải hoạt động ổn định. Đến 16 giờ, tàu cá rời âu tàu Trường Sa tiếp tục đi khai thác hải sản.

Tàu BĐ 98149 TS hành nghề lưới vây, trên tàu có 14 ngư dân, xuất bến ngày 28/10.

Hải đoàn 129 Hải quân cho biết thêm trong 2 ngày 2-3/11, Trung tâm dịch vụ Hậu cần Kỹ thuật đảo Trường Sa và đảo Sinh Tồn (thuộc Hải đoàn 129 Hải quân) đã bố trí, sắp xếp cho hơn 20 lượt tàu cá vào tránh trú bão số 13 và chuẩn bị phương án tiếp tục bố trí, sắp xếp, tiếp đón tàu vào tránh trú bão bảo đảm an toàn cho ngư dân.

Dịp này, Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Trường Sa đã hỗ trợ miễn phí 5.000 lít nước ngọt, tặng 28 áo phao, 14 lá cờ Tổ quốc và một số nhu yếu phẩm thiết yếu hỗ trợ ngư dân của nhiều tàu cá đang hoạt động trong khu vực, đồng thời kết hợp tuyên truyền ngư dân tuân thủ các quy định về đánh bắt hải sản trên biển./.

