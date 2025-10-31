Ứng cứu 8 thuyền viên trên tàu cá va chạm tàu hàng trên vùng biển Côn Đảo

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 31/10, tàu cá BT 93839 TS gồm 8 thuyền viên đang hoạt động tại vùng biển cách Tây Bắc Côn Đảo 6 hải lý đã va chạm với tàu hàng.

Vụ va chạm làm tàu cá bị chìm, 8 thuyền viên kịp thời chuyển xuống thuyền thúng, rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Côn Đảo (thuộc Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh) lập tức triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Đồn đã điều động 5 cán bộ, chiến sỹ và trưng dụng tàu cá BV 92927 TS do ông Nguyễn Văn Công (xã Phước Hải, Thành phố Hồ Chí Minh) là chủ và ông Nguyễn Văn Dũng (xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng, xuất phát từ cảng Bến Đầm (Đặc khu Côn Đảo) ra hiện trường ứng cứu.

Khoảng 7 giờ 35 phút, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa 8 thuyền viên tàu cá BT 93839 TS lên tàu BV 92927 TS. Vị trí tàu cá BT 93839 TS lúc này cách hòn Tre khoảng 3 hải lý, phương tiện bị chìm một phần và 8 thuyền viên đang trên thuyền thúng, lênh đênh trên biển.

Sau khi tiếp cận, lực lượng cứu nạn đã đưa các thuyền viên lên tàu, kiểm tra sức khỏe ban đầu. Qua kiểm tra sơ bộ, sức khỏe các thuyền viên ổn định, bình thường.

Xác minh ban đầu, phương tiện bị chìm là tàu cá BT 93839 TS do ông Nguyễn Văn Sị (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, xuất bến ngày 30/10/2025 từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hàm Luông (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Vĩnh Long), trên tàu có 8 thuyền viên.

Đến 9 giờ 15 phút cùng ngày, tàu BV 92927 TS đã đưa 8 thuyền viên cập cảng Bến Đầm. Đồn Biên phòng Côn Đảo sau đó tiếp tục làm việc với các thuyền viên, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ ăn, ở và làm thủ tục bàn giao theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Sị, Thuyền trưởng tàu cá BT 93839 TS cho biết tàu xuất bến ngày 30/10/2025 từ Trạm Kiểm soát Biên phòng Hàm Luông ra biển để đánh bắt hải sản; vào lúc 4 giờ 29 phút ngày 31/10 xảy ra va chạm với tàu hàng.

Sau va chạm, ông cùng các thuyền viên đã nỗ lực khắc phục sự cố, tuy nhiên do va chạm mạnh, tàu hư hỏng nặng nên khoảng 2 giờ sau thì tàu chìm xuống biển./.

