Cứu nạn kịp thời 11 thuyền viên trên 2 tàu cá gặp nạn ở vùng biển Vũng Tàu

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh điều động tàu cứu hộ cứu vớt toàn bộ 11 ngư dân trên hai tàu cá bị chìm sau va chạm với tàu hàng quốc tịch Panama trên vùng biển Vũng Tàu.

Khoảng 14 giờ 50 phút ngày 1/11, tại vùng biển cách Mũi Vũng Tàu khoảng 8 hải lý về phía Đông Nam, tàu hàng SEA NOBLE (quốc tịch Panama) va chạm với hai tàu cá của ngư dân TG 90738 TS và BV 92437 TS, khiến cả hai tàu cùng 11 thuyền viên bị chìm.

Nhận tin báo, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh điều động tàu cứu hộ nhanh chóng ra hiện trường cứu nạn. Đến 17 giờ, lực lượng tiếp cận khu vực, ghi nhận hiện trường và cứu vớt toàn bộ 11 ngư dân.

Một người bị chấn thương vùng mặt, khó thở đã được quân y chăm sóc, đồng thời lực lượng cứu hộ cung cấp lương thực, nước uống và quần áo ấm cho các thuyền viên.

Tối cùng ngày, tàu của Hải đội Biên phòng 2 đã cập cảng và đưa 11 thuyền viên hai tàu cá gặp nạn trên vùng biển Vũng Tàu về bờ an toàn.

Hiện, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp với Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tàu SEA NOBLE neo lại trên vùng biển Vũng Tàu để phục vụ công tác điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật./.