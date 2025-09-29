Cà Mau: Kịp thời cứu vớt hai thuyền viên gặp nạn trên biển

Tối 29/9, theo thông tin từ Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), đơn vị đã kịp thời cứu vớt một thuyền viên bị chìm tàu trên biển.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Sông Đốc nhận được tin báo của người dân về việc tàu cá mang số hiệu CM-02691-TS của bà Ngô Thị Quyên (sinh năm 1972, ngụ Ấp 4, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) đang bị phá nước, chìm cách cửa Vàm sông Ông Đốc (xã Sông Đốc) khoảng 5 hải lý về hướng Tây. Trên tàu cá CM-02691-TS có 2 thuyền viên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Sông Đốc đã khẩn trương huy động 6 cán bộ, chiến sỹ của đơn vị, cùng với sự hỗ trợ của 2 tàu cá ngư dân và 4 thuyền viên địa phương ra khu vực tàu cá bị chìm để hỗ trợ cứu vớt thuyền viên bị nạn.

Đến khoảng 16 giờ 30, tổ công tác cùng 2 tàu cá ngư dân đã ra đến vị trí tàu cá CM-02691-TS bị chìm.

Lực lượng chức năng đã cứu vớt được thuyền viên Võ Văn Hiếu (sinh năm 1979, ngụ ấp 4, xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) và đưa lên tàu vào bờ an toàn. Thuyền viên còn lại đã được tàu cá khác của ngư dân cứu vớt trước đó. Sức khỏe của ngư dân Võ Văn Hiếu đã ổn định.

Ước tính tổng thiệt hại tài sản do vụ chìm tàu gây ra khoảng 200 triệu đồng./.

Cà Mau: Bộ đội biên phòng kịp thời cứu 4 thuyền viên gặp nạn trên biển Tàu CM 06484 TS do ngư dân Phù Ký Sung làm thuyền trưởng, trên tàu có 3 thuyền viên, đang trên đường chạy vào bờ thì bị lốc xoáy đánh chìm cách cửa biển Đá Bạc khoảng 5 hải lý về hướng Đông Nam.