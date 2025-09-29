Quảng Trị trục vớt tàu cá, nỗ lực tìm kiếm thuyền viên mất tích tại sông Gianh

Chiều 29/9, tại khu vực cửa sông Gianh, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai công tác trục vớt tàu cá bị chìm và tìm kiếm 9 thuyền viên còn mất tích trong điều kiện biển động mạnh, sóng to, gió lớn.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phong đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các lực lượng cứu hộ huy động tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 4 và Cục Cứu hộ - Cứu nạn Quốc gia để mở rộng phạm vi tìm kiếm trên biển, trên bờ và trên không.

Theo phương án được thống nhất, lực lượng cứu hộ sử dụng xe múc để phá vỡ mui tàu, sau đó dùng xe cẩu chuyên dụng kéo toang các mảnh vỏ bằng dây cáp, tạo điều kiện tiếp cận khoang tàu bên trong, nơi có khả năng các thuyền viên bị mắc kẹt. Tuy nhiên, công việc gặp rất nhiều trở ngại khi thân tàu đã bị vùi sâu trong cát, sóng biển lớn liên tục cản trở quá trình tiếp cận.

Song song với công tác trục vớt, các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm trên diện rộng, đồng thời khai thác thông tin từ hộp đen của con tàu còn mất tích để hỗ trợ việc xác định vị trí các nạn nhân.

Chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể cũng cử cán bộ trực tiếp động viên, hỗ trợ thân nhân gia đình các thuyền viên đang mất tích, chia sẻ khó khăn và khẩn trương cung cấp thông tin liên quan phục vụ công tác tìm kiếm.

Trước đó, tối 28/9, hai tàu cá mang số hiệu BV-92756-TS và BV-92754-TS, chở tổng cộng 13 thuyền viên, đang neo đậu tránh bão tại khu vực cầu Gianh thì bất ngờ đứt neo, bị sóng lớn cuốn trôi và chìm.

Bốn thuyền viên may mắn bơi được vào bờ an toàn, 9 người còn lại hiện vẫn mất tích.

Đến tối 29/9, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục nỗ lực cao nhất, kiên quyết trục vớt con tàu gặp nạn và tìm kiếm các thuyền viên mất tích, với quyết tâm sớm đưa các nạn nhân về với gia đình./.

