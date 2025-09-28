Quảng Trị: 6 nhà bị tốc mái, nhiều khu vực bị chia cắt do ảnh hưởng bão số 10

Chiều 28/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tiếp tục xảy ra mưa to đến rất to, gió giật mạnh, nhiều khu vực đã bị ngập, chia cắt.

Thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự tỉnh Quảng Trị, theo thống kê sơ bộ đến 12 giờ 30 phút ngày 28/9, mưa to kèm gió giật mạnh đã khiến 6 nhà của các hộ dân trên địa bàn xã Mỹ Thủy bị tốc mái; một số khu vực, điểm giao thông bị ngập, sạt lở.

Trong đó, phía Bắc tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sạt lở dọc sông Kiến Giang đoạn qua thôn Lộc Thượng (xã An Thủy cũ) khoảng 30m; ở phía Nam tỉnh đoạn bờ sông Vĩnh Định thuộc tuyến đường Xuân-Quy-Vĩnh đoạn qua thôn Lam Thủy, Kinh Duy đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở, sụt lún nghiêm trọng, có điểm ăn sâu vào đường nhựa; ước tổng chiều dài khoảng hơn 300m (Lam Thủy 200m; Kinh Duy 100m).

Mưa lớn khiến nước dâng đã gây ngập lụt và chia cắt ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, khu vực phía Bắc tỉnh, xã Phong Nha có tuyến đường từ Tróoc đi Chày Lập (Phúc Trạch cũ) bị chia cắt do nước ngập tràn từ 8 giờ sáng 27/9 đến nay, mực nước ngập khoảng 60cm, chiều dài khoảng 20-30m.

Các ngầm tràn tại xã Kim Phú cũng bị ngập và chia cắt; xã Tuyên Lâm ngập sâu khoảng 80cm ở cầu tràn Bản Chuối, gây chia cắt cục bộ 17 hộ với 89 nhân khẩu và đường liên thôn từ Bắc Sơn đến Thanh Lạng bị ngập 1m.

Về phía Nam Quảng Trị, tại xã Đakrông, cầu tràn km28, thôn Ly Tôn ngập sâu 0,5m; xã Ba Lòng bị ngập chia cắt 4 điểm từ 0,8-1,2m. Ở xã Hướng Lập, cầu tràn thôn A Xóc-Cha Lỳ ngập 0,5m khiến. Xã Lay Lay, các cầu tràn tuyến đường Tà Rụt đi A Vao; ngã ba đường Hồ Chí Minh đi La Lay nước dâng cao và nhanh.

Lực lượng chức năng hỗ trợ, giúp các hộ dân triển khai công tác phòng, tránh bão số 10. (Ảnh: TTXVN phát)

Còn tại xã A Vao, cầu tràn Tà Rụt đi A Vao, cầu tràn A Vao đi La Lay, cầu tràn từ thôn A Vao đi thôn Tân Đi 2 bị ngập lụt, mực nước cách mặt cầu từ 50 đến 80cm. Các điểm, khu vực bị ngập khiến giao thông không đi lại được.

Một số điểm, đường giao cũng bị ngập, gây tắc đường, các phương tiện không qua lại được. Cụ thể, Quốc lộ 15D có cầu tràn ĐaKrông/Km0+307 ngập sâu 1,8m; cầu tràn La Hót/Km1+094 đang ngập 0,2m. Cơ quan chức năng đã cấm các phương tiện lưu thông ở các điểm trên.

Ngoài ra, tuyến Quốc lộ 49C đoạn Km18+700-Km18+800 ngập từ 5-10cm; tuyến Quốc lộ 9B có 2 vị trí ngầm tràn Km41+900 và Km43+700 bị ngập từ 0,3-0,4m gây tắc đường….

Tỉnh Quảng Trị có tổng số 8.577 phương tiện/23.232 lao động. Đến sáng 28/9, tất cả tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm đã vào nơi tránh trú an toàn. Liên quan đến sự việc 2 tàu cá mang số hiệu: BV 4670 -TS và BV 0042 –TS trú tại phường Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh cùng 11 thuyền viên gặp nạn khi vào lạch Cửa Việt (Quảng Trị) trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km (ngay trước lạch Cửa Việt).

Ngay khi nắm được thông tin, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đã thăm, động viên các thuyền viên gặp nạn và để nghị các ngư dân yên tâm điều trị đến khi sức khỏe ổn định. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các điều kiện tốt nhất để đảm bảo sức khỏe cho các ngư dân, đồng thời triển khai hiệu quả, an toàn công tác cứu hộ cứu nạn.

Đến trưa 28/9, đã có 9/11 thuyền viên của hai tàu gặp nạn đã được các lực lượng chức năng ứng cứu và đưa vào bờ an toàn. Các cán bộ Quân y Biên phòng đang chăm sóc sức khỏe đặc biệt cho các thuyền viên. Hiện vẫn còn 2 thuyền viên của hai tàu gặp nạn chưa được tìm thấy.

Thời điểm hiện tại, sóng biển cao, gió mạnh, mưa lớn, điều kiện thời tiết xấu nhưng lực lượng Biên phòng và các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực, khẩn trương tìm kiếm cứu nạn những ngư dân còn lại.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, để đảm bảo an toàn cho nhân dân trên địa bàn, chính quyền địa phương, các lực lượng Biên phòng, Quân sự, Công an và các đơn vị liên quan đã phối hợp di dời 291 hộ/1.402 người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Lực lượng Biên phòng Quảng Trị trên tuyến biên giới hỗ trợ nhân dân ứng phó mưa, bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong đó, tại xã Mỹ Thủy di dời 7 hộ với 22 khẩu, Công ty MTIP đưa trên 200 công nhân và lao động ra khỏi lán trại và công trình đến nơi trú ẩn an toàn, xã Ba Lòng 134 hộ/416 nhân khẩu, xã La Lay 4hộ/13 nhân khẩu, xã Phong Nha 71 hộ/71 nhân khẩu, xã Phú Trạch 250 công nhân đến các trường học kiên cố trên địa bàn để trú bão, phường Nam Đông Hà di dời 75 hộ/245 nhân khẩu và đặc khu Cồn Cỏ đã di dời 185 người về hầm trú ẩn an toàn.

Theo dự báo, từ ngày 28 đến 29/9, khu vực tỉnh Quảng Trị có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa phổ biến từ 100-300 mm, có nơi trên 400mm.

Nguy cơ rất cao xảy ra ngập lụt sâu, diện rộng vùng hạ lưu các sông, ngập lụt cục bộ các cầu tràn trên một số tuyến giao thông ở khu vực miền núi, ngập úng cục bộ đô thị và những nơi thoát nước kém, lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc các xã khu vực miền núi, các công trình đang thi công, sạt lở bờ sông suối, sạt trượt taluy đường giao thông.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các lực lượng liên quan nghiêm túc thực hiện các công điện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng, chống bão số 10; thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ"; theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục tình hình diễn biến mưa, bão, sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị… ứng phó, xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân./.

Dự báo bao giờ cơn bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới? Dự báo đến 13 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió cấp 7, giật cấp 9; đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa-Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.