Khuyến cáo phương tiện không lưu thông trên cao tốc khi bão số 10 đổ bộ

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 (Bualoi), trên tuyến cao tốc khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rất lớn, gió cấp 5, cấp 6, tầm nhìn hạn chế, mặt đường trơn trượt, một số điểm đọng nước.

Bên cạnh đó, đây là tuyến cao tốc chỉ có 2 làn đường, chưa có làn dừng khẩn cấp, các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện.

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị lái xe làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, bật đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo.

Nếu gặp sự cố, tài xế khẩn trương đưa xe vào dải khẩn cấp, bật đèn cảnh báo.

Nếu xe hư hỏng trên tuyến chính, lái xe bật đèn cảnh báo, đặt chóp nón cách phía sau xe tối thiểu 150 mét và gọi số điện thoại đường dây nóng 19008099 của Cục Cảnh sát giao thông để được hỗ trợ kịp thời.

Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo trong thời gian bão đổ bộ đất liền từ 19 giờ tối nay, tại khu vực từ Nghệ An đến Bắc Quảng Trị, các phương tiện không lưu thông trên cao tốc, ra khỏi cao tốc tìm nơi tránh trú an toàn khi bão đi qua mới tiếp tục hành trình./.

Ứng phó bão số 10: Nghệ An, Hà Tĩnh sơ tán người dân ra khỏi vùng nguy hiểm Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng hỗ trợ vận chuyển, bố trí nơi ăn ở tạm thời, đảm bảo các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người dân trong thời gian tránh trú bão.