Bão số 10: Đà Nẵng tìm cách liên lạc với hàng trăm người đi làm rẫy trong rừng

Sáng 28/9, ông Lê Viết Thắng, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phước Năng (thành phố Đà Nẵng) cho biết địa phương đang tìm cách liên lạc với hàng trăm người đang đi làm rẫy ở trong rừng từ trước bão số 10.

Theo ông Lê Viết Thắng, những người này đã vào rừng làm rẫy từ cách đây 1 tuần, trước khi có thông tin về bão.

Ông cũng cho rằng tuy chưa liên lạc được nhưng tình hình không nguy hiểm. Vì theo tập quán địa phương, họ sẽ ở trong rừng thời gian dài để làm rẫy, trong những ngôi nhà được dựng khá kiên cố.

Với thời tiết mưa bão như hiện nay thì những người dân này sẽ không về nhà được và lực lượng chức năng cũng không tiếp cận được do đường đi khó khăn. Địa phương đang tiếp tục thống kê cụ thể số lượng người đi làm rẫy và phối hợp với người nhà để tìm cách liên hệ với những người đang trong rừng.

Từ trước khi bão số 10 gây mưa to, gió lớn, chính quyền địa phương đã tìm cách liên lạc nhưng khu vực rừng trên không có sóng điện thoại.

Trong thời gian tới, ông Lê Viết Thắng kiến nghị cần tăng vùng phủ sóng điện thoại lên các khu vực rừng, núi để phục vụ thông tin liên lạc, công tác cứu nạn, cứu hộ.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng, sáng 28/9, trước thời điểm bão đổ bộ vào đất liền, toàn thành phố có 112 người dân vào rừng thăm rẫy hiện chưa về.

Tại xã Phước Chánh có 9 người dân, còn tại xã Phước Năng có 103 người dân. Hiện chính quyền địa phương và gia đình đang liên lạc để gọi về.

Tại thành phố Đà Nẵng cũng ghi nhận một trường hợp bị mất tích. Cụ thể, chiều 27/9, anh Lường Văn Kh. (28 tuổi, trú tại xã Khâm Đức) làm nghề đãi vàng, khi đi làm về qua sông Nước Mỹ thì không may bị nước cuốn trôi. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tìm kiếm.

Để ứng phó với bão số 10, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã vận động, di dời 61 người tại các vùng có nguy cơ cao (phường Hải Vân, phường Hội An, xã Nam Giang).

Về nông nghiệp, ước tính 5 hécta lúa bị thiệt hại (xã Phước Chánh); 2 hécta hoa, rau màu bị ngập, hư hại (xã Phước Chánh).

Về giao thông, tuyến Quốc lộ 14G đi qua địa phận xã Đông Giang bị sạt lở 3 vị trí, đất đá chảy tràn mặt đường, lấp rãnh dọc, ước tính khối lượng khoảng 40m3.

Còn tại tuyến Quốc lộ 40B, mặt đường đoạn km 68+030-km 68+060 (phải tuyến) bị sụt lún, nứt dọc nền đường. Lực lượng chức năng đã thực hiện các biện pháp để hạn chế nước mặt chảy thấm xuống khe nứt, đồng thời đặt biển báo để cảnh báo, hạn chế phương tiện lưu thông phần nền, mặt đường bị sụt lún và tiếp tục theo dõi.

Ngoài ra, Quốc lộ 40B cũng bị sạt lở taluy âm tại 2 vị trí km 95 và km 99+205; sạt lở taluy dương, đất, đá chảy tràn mặt đường, lấp rãnh dọc tại 2 vị trí khác, khối lượng ước tính khoảng 800m3./.

