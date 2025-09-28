Quảng Trị: Ứng cứu hai tàu cá gặp nạn trên hành trình vào tránh trú bão số 10

Ngày 28/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị thông tin, trong quá trình đưa tàu vào lạch Cửa Việt tránh trú bão số 10, hai tàu đánh cá ở Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ gặp nạn khiến một tàu bị chìm, tàu còn lại chết máy và bị sóng đánh vỡ mạn tàu.

Cụ thể, lúc 5 giờ 45 phút ngày 28/9, chị Quất Thị Hải Linh (sinh năm 1995), là người nhà hai tàu cá mang số hiệu: BV 4670-TS, BV 0042-TS ở Thành phố Hồ Chí Minh báo tin cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị về việc hai tàu cá cùng 11 thuyền viên bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt) và đề nghị đơn vị hỗ trợ, ứng cứu.

Để kịp thời ứng cứu các thuyền viên tàu cá gặp nạn, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã khẩn trương điều động tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân tiếp cận.

Thuyền viên tàu cá gặp nạn được lực lượng Biên phòng và người dân Quảng Trị chăm sóc sức khỏe ban đầu. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo thông tin ban đầu, hiện đã có một thuyền viên bơi vào bờ. Công tác phối hợp ứng cứu vẫn đang được cán bộ, chiến sỹ và nhân dân thực hiện khẩn trương, tích cực.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã báo cáo lãnh đạo tỉnh, điều động tàu CN-09 của Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Đồn Biên phòng Triệu Vân tiếp cận, ứng cứu; duy trì liên lạc với người nhà, chủ tàu và tàu bị nạn.

Các đơn vị gồm Hải đội Biên phòng 2, Đồn Biên phòng Triệu Vân, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt nắm thông tin, xác minh và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu./.

