Thủ tướng chỉ đạo các địa phương ứng phó khẩn cấp với bão số 10

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống bão số 10.

Bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền nước ta và càng vào gần bờ càng mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những giờ tới.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chỉ đạo tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão để bảo đảm an toàn; đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú.

Căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương quyết định việc hạn chế các hoạt động trên biển, ven biển, cấm biển, kiểm soát, hạn chế giao thông, cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ lớn .

Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập ; chằng néo, gia cố bảo vệ nhà cửa; rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn./.