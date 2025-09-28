Thủ tướng yêu cầu tập trung ứng phó bão số 10 và tình trạng mưa lũ, sạt lở đất

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27/9/2025 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 10 (bão Bualoi) và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (từ Đà Nẵng trở ra); Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.Công điện nêu rõ: Bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền nước ta và càng vào gần bờ càng mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16 trong những giờ tới.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngay từ chiều tối ngày 27 tháng 9, vùng biển các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi đã có thể có gió cấp 6, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 14-16, sóng biển cao 5-7m, đe dọa an toàn đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, đảo, ven biển.

Dự báo bão đổ bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây tràn, vỡ, sạt lở đê biển, ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển; bão có thể gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (kể cả trên lãnh thổ Lào), nhất là tại khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt giao thông tại khu vực miền núi và vùng thấp trũng.

Tiếp theo Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9/2025, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, chống bão số 10, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

Gia cố bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập; chằng néo nhà cửa; sơ tán dân tại khu vực nguy hiểm; dự trữ lương thực, thực phẩm tại khu vực có nguy cơ xảy ra chia cắt.

Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ chỉ đạo tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão để bảo đảm an toàn; đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú.

Căn cứ tình hình cụ thể ở địa phương quyết định việc hạn chế các hoạt động trên biển, ven biển, cấm biển, kiểm soát, hạn chế giao thông, cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ lớn.

Triển khai ngay các biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là đê biển, đê cửa sông, các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ.

Các cán bộ, chiến sỹ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện ứng phó mưa, bão. (Nguồn: TTXVN phát)

Triển khai ngay công tác chằng néo, gia cố bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để giảm thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh ngay sau bão lũ.

Tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời ngay các hộ dân tại các khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.

Đồng thời, chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán đi, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại các khu vực xung yếu có nguy cơ xảy ra chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét và triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra...

Phân công các đồng chí trong thường trực, thường vụ, lãnh đạo các sở, ban, ngành xuống các địa bàn trọng điểm trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.

Bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ

Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý, trong đó đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn đối với các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão, mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo, tổ chức theo dõi sát, dự báo, thông tin kịp thời diễn biến bão, mưa lũ; chỉ đạo, đôn đốc triển khai công tác ứng phó bão, lũ theo thẩm quyền, tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với bão, mưa lũ theo thẩm quyền, đặc biệt chú ý đến vùng đã có mưa lớn, sụt lún, sạt lở bất thường.

Tổng giám đốc: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, tăng thời lượng đưa tin để người dân có được đầy đủ thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan chức năng, chủ động phòng, tránh, hạn chế thiệt hại.

Thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua

Giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thành lập Ban chỉ đạo tiền phương tại các tỉnh có tâm bão đi qua để tập trung xử lý phòng chống, khắc phục hậu quả bão lũ, sạt lở; tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai kịp thời công tác ứng phó với bão, mưa lũ, sụt lún, sạt lở.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

Bão số 10 di chuyển rất nhanh, gần gấp đôi tốc độ trung bình Hồi 4 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 110,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đặc khu Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 200km về phía Đông.