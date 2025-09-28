Đóng cửa 4 sân bay tránh bão Bualoi từ ngày 28/9

Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo ngừng tiếp thu tàu bay tại Cảng hàng không Đồng Hới, Cảng hàng không Thọ Xuân, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Cục Hàng không Việt Nam vừa chỉ đạo phát thông báo tin tức hàng không về việc ngừng tiếp thu tàu bay tại các cảng hàng không, sân bay (theo giờ địa phương) do ảnh hưởng bão số 10 (Bualoi).

Cụ thể, Cảng hàng không Đồng Hới ngừng tiếp thu tàu bay từ 13-22h ngày 28/9. Cảng hàng không Thọ Xuân ngừng tiếp thu tàu bay từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9. Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, ngừng tiếp thu tàu bay từ 8h-14h ngày 28/9. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng ngừng tiếp thu tàu bay từ 6h-11h ngày 28/9./.