Dự báo khu vực ảnh hưởng mạnh nhất do bão số 10

Chiều 27/9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã cập nhật những thông tin đáng chú ý về cơn bão số 10 (bão Bualoi).

So sánh về cường độ và mức độ nguy hiểm so với những cơn bão gần đây đổ bộ vào Biển Đông, các chuyên gia khí tượng nhận định: Bão số 10 là cơn bão mạnh, di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ thông thường của các cơn bão trên Biển Đông), cường độ bão mạnh, càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Dù trên biển và cường độ cực đại của bão không mạnh như bão số 9 nhưng do không bị suy yếu nhiều nên tác động đến đất liền nước ta sẽ mạnh hơn nhiều so với bão số 9./.