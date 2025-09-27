Bão số 10: Cục Đường bộ yêu cầu theo dõi chặt chẽ hướng đi của bão

Ngày 27/9, Cục Đường bộ Việt Nam có công điện gửi các Khu Quản lý đường bộ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án và các doanh nghiệp BOT đường bộ theo dõi chặt chẽ hướng đi của bão và chủ động các phương án ứng phó với bão số 10 từ sớm, từ xa.

Công điện nêu rõ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình diễn biến của bão; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó với bão số 10 vơi tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản của nhân dân và nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đối với các Khu Quản lý đường bộ, các Sở Xây dựng, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BOT theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10; chủ động triển khai phương án bảo đảm giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình đường, cầu, cống, nhà kho, phương tiện, máy móc thi công để hạn chế thiệt hại do bão số 10 gây ra.

Chuẩn bị dầm cầu, phao, máy móc, thiết bị, phương tiện, nhân lực sẵn sàng bảo đảm giao thông khi sự cố xảy ra; duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu đảm bảo giao thông nhằm hạn chế thấp nhất mức độ thiệt hại;

Đối với các vị trí sạt lở lớn gây tắc giao thông phải cử ngay lãnh đạo Khu Quản lý đường bộ, lãnh đạo Sở Xây dựng đến hiện trường; triển khai ngay phương án phân luồng giao thông từ xa và chủ động phối hợp với cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương khi phân luồng; đồng thời, khẩn trương khắc phục sự cố, huy động tối đa máy móc, trang thiết bị và nhân lực hiện có trên địa bàn để bảo đảm thông xe với thời gian nhanh nhất.

Các đơn vị có phương án di dời thiết bị, tài sản và chằng chống nhà cửa để đối phó với bão số 10; Kiểm tra, đánh giá tình trạng cầu nằm trong vùng ảnh hưởng của bão; đối với cầu yếu, phải tổ chức theo dõi thường xuyên và xử lý kịp thời khi thời tiết xấu ảnh hưởng đến khai thác bảo đảm an toàn công trình cũng như an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Đối với các Ban Quản lý dự án 3, 4, 5 chủ động triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai và bảo đảm giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn cho người, thiết bị thi công và các hạng mục công trình đang trong quá trình thi công dở dang.

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu phải có phương án phòng ngừa tác hại của thiên tai nhằm bảo đảm an toàn khối lượng đã thi công, bảo đảm an toàn giao thông và an toàn cho công trình phụ trợ, trang thiết bị thi công, kho bãi chứa vật liệu, nhà xưởng, nhà sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên. Nhà xưởng, kho bãi chứa vật liệu phải bố trí ở nơi cao, không ngập nước và phải được chằng buộc để không bị sập đổ khi gặp gió, bão.

Các trang thiết bị thi công phải được bảo quản an toàn, các phương tiện nổi phải có âu giấu hoặc nơi khuất gió để neo giữ khi mưa bão.

Phối hợp với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương tổ chức lực lượng ứng cứu bảo đảm giao thông 24/24 giờ; phải thường xuyên theo dõi chặt chẽ, diễn biến của bão số 10; đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức trực ban 24/24 giờ; báo cáo thường xuyên tình hình diễn biến, ảnh hưởng của Bão số 10 về Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Cục Đường bộ Việt Nam theo quy định./.

