Nguy cơ ngập sâu do ảnh hưởng của bão ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh

Nhận định về diễn biến bão số 10, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại cảnh báo, do ảnh hưởng của bão, nguy cơ ngập lụt diện rộng tại đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị (nguy cơ ngập sâu từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh). Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao ở các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Theo đó, hiện mực nước trên các sông chính thuộc hệ thống sông Hồng-Thái Bình, hạ lưu hầu hết các các sông chính từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có dao động và ở dưới mức báo động 1; riêng mực nước trên sông Chu (Thanh Hóa) tại trạm Cửa Đạt ở trên mức báo động 3 (do mưa lớn cục bộ và xả của thủy điện Cửa Đạt).

Cảnh báo từ ngày 27/9 đến 1/10, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế xuất hiện lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Bưởi, sông Mã, thượng lưu sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Kiến Giang (Quảng Trị) và các sông nhỏ lên mức báo động 2-báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ tại hồ Hòa Bình (Phú Thọ), trên sông Lô (Tuyên Quang), tại hạ lưu sông Chu, tại hạ lưu sông Cả, sông La (Hà Tĩnh), sông Gianh, sông Thạch Hãn (Quảng Trị), sông Hương, sông Bồ (thành phố Huế) lên mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/h

Theo Trung tâm Dự báo khí tương thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 27/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,4 độ Vĩ Bắc; 113 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 170 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 30-35 km/h.

Đây là cơn bão di chuyển rất nhanh (gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Đến 16 giờ ngày 28/9, bão trên vùng biển Quảng Trị - thành phố Huế, cách Quảng Trị khoảng 140 km về phía Đông với sức gió mạnh 12- 13, giật cấp 16; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 30 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 4 giờ ngày 29/9, bão trên đất liền khu vực Nghệ An - phía Bắc Quảng Trị với sức gió cấp 9;, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20-25 km/h.

Khu vực chịu ảnh hưởng là khu vực đất liền ven biển từ Nghệ An đến phía Bắc Quảng Trị với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4; vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình đến thành phố Huế với cấp độ rủi ro cấp 3.

Đến 16 giờ ngày 29/9, bão trên khu vực Thượng Lào với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với khoảng 20-25 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là từ Thanh Hoá đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư) và Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu); khu vực đất liền từ Ninh Bình đến Quảng Trị. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.Vùng biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ gần sáng ngày 28/9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10- 13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 5-7m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh.

Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).Từ gần sáng ngày 28/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9 (biển động rất mạnh, rất nguy hiểm đối với tàu thuyền), giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 0,5- 1,5m, riêng Nam Thanh Hóa tới Bắc Hà Tĩnh cao 1,0-1,5m. Nguy cơ ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm ngày 28/9.

Cảnh báo: Thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: Tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè tuyến đường ven biển.

Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.Trên đất liền: Từ chiều 28/9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hoá đến Bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng), giật cấp 14; vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ Nam Quảng Trị đến Thành phố Huế gió mạnh dần lên cấp 6- 7 (cây cối rung chuyển, khó đi ngược gió), giật cấp 8-9.

Từ chiều tối ngày 27/9-30/9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100- 300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ chiều tối ngày 27/9 đến ngày 29/9, ở khu vực Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm; khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi phổ biến 100-300mm, có nơi trên 400mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/1h.

Từ chiều 28/9 đến ngày 29/9, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Nam Phú Thọ có mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm; các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biển 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3h.

Ngày 27/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 27/9 có nơi trên 170mm như: trạm Châu Phong 1 (Nghệ An) 182,6mm, trạm Đông Hà (Quảng Trị) 203mm, trạm Quảng Thành (thành phố Huế) 179mm, trạm Hòa Khương (Tp.Đà Nẵng) 180mm, …

Thời tiết các khu vực đêm 27/9, ngày 28/9

Phía Tây Bắc Bộ:

-Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

-Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng khu vực nam đồng bằng và ven biển Bắc Bộ từ chiều 28/7 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Từ chiều mai vùng ven biển Quảng Ninh đến Ninh Bình gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3;

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thành phố Hà Nội:

-Có mưa rào và dông vài nơi; từ chiều 28/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế:

-Có mưa to đến rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3; từ chiều 28/9 gió mạnh dần lên cấp 6-7. Riêng Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ:

-Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng phía Bắc có mưa to đến rất to. Phía Bắc gió mạnh cấp 4-5, phía Nam gió tây nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ:

-Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C.

-Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Nam Bộ:

-Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh:

-Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to,trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

-Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C./.

