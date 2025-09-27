Bão số 10: Huế khẩn trương di dời hộ dân ở khu vực ven biển đến nơi an toàn

Ngày 27/9, các địa phương khu vực ven biển thành phố Huế khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân tại các vùng xung yếu.

Phường Thuận An (thành phố Huế) - địa phương có nhiều hộ dân sống ven biển, cũng là nơi tập trung nhiều tàu thuyền đánh cá, để ứng phó với bão số 10. Ủy ban Nhân dân phường Thuận An phối hợp với các lực lượng chức năng, Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Cụ thể trong hai ngày 26-27/9, phường Thuận An đã di dời 715 khẩu đến nơi an toàn, kêu gọi 510 phương tiện tàu thuyền, với 673 lao động vào bờ trú ẩn. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, hướng dẫn, hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản cho bà con; tổ chức kiểm tra các tàu cá, tuyên truyền vận động người dân lên bờ.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thuận An, thành phố Huế cho biết, hiện chính quyền địa phương cũng đang huy động tất cả các lực lượng để rà soát, kiểm tra các hộ gia đình ở nơi xung yếu, để tổ chức di dời đến nơi an toàn. Ngoài ra, địa phương cũng phối hợp với Bộ đội Biên phòng đóng trên địa bàn đến từng hộ dân để tuyên truyền cho người dân biết về tình hình của bão số 10, kêu gọi người dân đảm bảo tính mạng.

Lãnh đạo chính quyền phường Thuận An phối hợp với Bộ đội Biên phòng vận động người dân sống ven biển đến nơi an toàn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Thiếu tá Nguyễn Đức Phú, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cảng Thuận An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho hay, thực hiện Công điện của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về phòng chống bão số 10, Đồn Biên phòng đã lên phương án, kế hoạch để túc trực, hỗ trợ người dân ở nơi xung yếu, ven biển chằng chống nhà cửa, di dời đến nơi an toàn.

Cắt cử cán bộ chiến sỹ có mặt tại âu thuyền, để hướng dẫn sắp xếp tàu cá neo đậu trật tự, đảm bảo an toàn, tránh thiệt hại tài sản cho người dân. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương túc trực 24/24 kịp thời điều động lực lượng, phương tiện để ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Được lực lượng chức năng hỗ trợ chằng chống nhà cửa, ông Ngô Đình Xuân, người dân phường Thuận An, thành phố Huế, xúc động nói: "Tôi sống ở đây chỉ có một mình, sức khỏe rất yếu, đôi chân bị đau nên không thể gia cố nhà cửa, đảm bảo an toàn trước bão số 10. May mắn chính quyền địa phương, cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng đã hỗ trợ giúp tôi chằng chống nhà cửa, bảo đảm tài sản."

Các địa phương trên địa bàn thành phố Huế đã lên phương án sẵn sàng di dời trên 10.000 hộ với hơn 32.000 khẩu đến nơi an toàn; tập trung ở khu vực ven biển, đầm phá. Đến nay, tất cả trên 1.100 tàu cá với hơn 8.000 lao động của thành phố Huế đã về nơi trú tránh an toàn.

Thành phố hiện còn khoảng 5.600 ha nuôi thủy sản thu hoạch chưa triệt để. Các đơn vị đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 100-200mm, có nơi trên 300mm, để chủ động vận hành liên hồ chứa an toàn khi có mưa lớn xảy ra.

Diện tích lúa Hè Thu 2025 của thành phố đã thu hoạch đạt 98,5%, còn lại khoảng 383 ha lúa chưa chín chủ yếu ở các xã vùng miền núi A Lưới.../.

