Bão số 10 dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên, di chuyển rất nhanh

Năm 2024, tổng diện tích cây ăn quả đạt khoảng 1,28 triệu ha, trong đó 4 loại trái cây gồm chanh dây, chuối, dứa và dừa là những đại diện tiêu biểu, hội tụ nhiều lợi thế và tiềm năng xuất khẩu.