Bão số 10 dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên, di chuyển rất nhanh

Bão số 10 tiếp tục di chuyển rất nhanh so với dự báo ban đầu (khoảng 35-40 km/giờ, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển./.
Bão số 10 tốc độ nhanh, ảnh hưởng rộng, gây mưa lớn trên đất liền từ chiều nay, 27/9
