Thanh Hóa, Đà Nẵng, Ninh Bình, Huế ứng phó khẩn cấp với bão số 10

Ngày 27/9, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 7241/CĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình đến Huế về việc triển khai nhiệm vụ cấp bách ứng phó với bão số 10.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26/9 và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp sáng ngày 27/9, để ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai việc khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; hoàn thành việc cấm biển trước 17 giờ ngày 27/9.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức sắp xếp neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú; sơ tán người trên tàu thuyền, các lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao ngập sâu đến nơi an toàn; hoàn thành trước 15 giờ ngày 28/9; triển khai phương án cụ thể đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công, trọng điểm xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ," nhất là tại các vị trí: Đê biển Cồn Tròn, Hải Thịnh, kè Thịnh Long (Ninh Bình); đê biển Quảng Nham (huyện Quảng Xương cũ), đê biển Hải Bình (huyện Tĩnh Gia cũ); đê biển Diễn Thành, đê Quỳnh Thọ, đê Long - Thuận (Nghệ An); đê tả Nghèn, đê kè Cẩm Nhượng, đê Hội Thống (Hà Tĩnh); đê biển Vĩnh Thái (Quảng Trị).

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ hồ, các cơ quan liên quan khẩn trương vận hành xả nước để dành dung tích đón lũ theo quy định, nhất là các hồ trên lưu vực sông Mã, sông Cả; tổ chức thường trực lực lượng, phương tiện để sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du trong mọi tình huống; triển khai ngay các lực lượng, trang thiết bị đảm bảo công tác thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành thông suốt trước, trong và sau bão, lũ, trong đó đặc biệt lưu ý đối với khu vực miền núi có nguy cơ cao bị chia cắt.

Các địa phương sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện tại những khu vực xung yếu để xử lý ngay giờ đầu theo phương châm "4 tại chỗ", trong đó đặc biệt lưu ý không để chia cắt, gián đoạn về giao thông; không để thiếu lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian ứng phó với bão, mưa lũ sau bão. Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai).

Thanh Hóa cho học sinh nghỉ học ngày 29/9 để ứng phó bão số 10

Ngày 27/9, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa có công văn đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông nghỉ học ngày 29/9/2025 (thứ Hai) để đảm bảo an toàn khi bão số 10 đổ bộ.

Theo đó, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai nghiêm túc Công điện số 23/CĐ-UBND ngày 26/9/2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về chủ động ứng phó bão số 10; Công điện số 1638/CĐ-BGDĐT ngày 25/9/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại phiên họp với các địa phương sáng 27/9.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động phương án ứng phó với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, bảo đảm các biện pháp phòng, chống ở mức cao nhất. Các địa phương và đơn vị phải có phương án bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý, hạn chế tối đa thiệt hại do bão gây ra; thông báo cho toàn thể học sinh nghỉ học trong ngày 29/9. Từ thứ Ba, ngày 30/9, căn cứ tình hình bão và hoàn lưu sau bão, các cơ sở giáo dục báo cáo Ủy ban Nhân dân xã, phường và Sở Giáo dục và Đào tạo để quyết định việc cho học sinh nghỉ học tiếp (nếu cần).

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị rà soát, kiểm tra, củng cố cơ sở vật chất trường học, nhất là các điểm trường lẻ ở vùng sâu, vùng xa, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; di dời tài sản, thiết bị, hồ sơ đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu hư hại.

Các trường học phải sẵn sàng tiếp nhận nhân dân vào tránh trú bão khi bảo đảm điều kiện an toàn; sau mưa bão khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, phòng dịch bệnh, bảo đảm môi trường an toàn, sạch sẽ.

Đà Nẵng khẩn trương ứng phó với bão số 10, không được lơ là

Trước diễn biến của bão số 10 với sức gió rất mạnh và tốc độ di chuyển nhanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành công điện yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tàu thuyền ngư dân miền Trung được về neo đậu tránh bão an toàn tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng). (Ảnh: Trần Lê Lâm/ TTXVN)

Để chủ động ứng phó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan, phải tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão.

Các lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ tàu thuyền, bằng mọi biện pháp thông báo cho các chủ phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi của bão để chủ động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn. Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố sẽ căn cứ tình hình để quyết định cấm biển khi cần thiết.

Đối với khu vực đất liền, các địa phương phải rà soát ngay các phương án ứng phó tại các khu dân cư ven biển, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét.

Công tác gia cố nhà cửa, công trình, bảo vệ sản xuất, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản phải được triển khai quyết liệt, nghiêm cấm người ở lại trên lồng bè.

Các lực lượng được yêu cầu sẵn sàng phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn để ứng phó trong mọi tình huống, đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn tại các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại.

Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Ủy ban Nhân dân các địa phương, tùy theo diễn biến thực tế, có thể chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học vào ngày thứ Hai (29/9/2025) để đảm bảo an toàn. Các sở, ngành liên quan được yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống điện, hồ đập, thông tin liên lạc, cung ứng các nhu yếu phẩm cần thiết và sẵn sàng các phương án y tế, vệ sinh môi trường sau bão.

Công tác ứng phó bão phải được thực hiện với tinh thần quyết liệt, từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, đặt mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.

Hiện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã bắn pháo hiệu thông báo bão và tổ chức cấm biển cho đến khi bão tan. Hiện nay đang tiếp tục theo dõi, liên lạc với chủ các phương tiện kêu gọi tránh trú bão.

Các xã, phường trên địa bàn thành phố đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến cơn bão để chủ động sơ tán dân khi cần thiết. Số liệu sơ tán dân trong tình huống bão mạnh trên địa bàn thành phố dự kiến là 210.014 người.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, Bão số 10 là cơn bão có cường độ rất mạnh, sức gió gần tâm bão cấp 11, giật cấp 14, di chuyển với tốc độ khoảng 35km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Hoàn lưu bão được dự báo sẽ gây mưa lớn cho thành phố Đà Nẵng, có nguy cơ gây ra các loại hình thiên tai tổng hợp như gió mạnh, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ sáng 27-9 thông tin, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 26 đến 7 giờ ngày 27/9) phổ biến từ 20- 40mm, có nơi trên 60mm. Từ hôm nay đến ngày 29/9, trên các sông thuộc thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Theo dự báo, từ 10 giờ ngày 27/9 đến 22 giờ ngày 28/9, tại các xã, phường của thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Cụ thể, địa bàn Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Khánh, Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc có tổng lượng mưa từ 100-250, có nơi trên 350mm.

Tại khu vực Tam Kỳ, Núi Thành, Thăng Bình có tổng lượng mưa từ 100-220, có nơi trên 300mm. Khu vực Hòa Tiến, Hải Vân, Thạnh Mỹ, Đông Giang, Tây Giang có tổng lượng mưa từ 100-250, có nơi trên 350mm. Khu vực Quế Sơn, Tiên Phước, Khâm Đức, Trà My có tổng lượng mưa từ 100-230, có nơi trên 300mm.

Đặc khu Hoàng Sa có tổng lượng mưa từ 100-200, có nơi trên 250mm. Do diễn biến mưa lớn nên các địa phương cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp và các khu đô thị.

Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ cảnh báo, lúc 9 giờ ngày 27-9, mực nước trên sông Vu Gia- Thu Bồn và sông Tam Kỳ biến đổi chậm và đang ở mức dưới báo động 1.

Cảnh báo từ ngày 27/9 đến ngày 29/9, trên các sông thuộc thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 3-6m, hạ lưu đạt từ 0.5-1.5m. Đỉnh lũ trên các sông cụ thể như sau: Trên sông Vu Gia ở mức báo động 1-báo động 2; Trên sông Thu Bồn ở mức báo động 1 đến trên báo động 1. Trên sông Tam Kỳ ở mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.

Các sông xuất hiện lũ và ngập lụt sẽ làm hư hỏng các công trình trên sông, ảnh hưởng đến diện tích ao hồ nuôi trồng thuỷ sản, môi trường, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Ninh Bình cấm biển từ 12h ngày 27/9

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, tối 26/9, bão Bualoi đã di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 10, đây là cơn bão di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, gây gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển; dự báo hoàn lưu bão gây mưa lớn khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm.

Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành công điện yêu cầu các ngành, địa phương chủ động ứng phó bão số 10.

Tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường cần theo dõi, cập nhật thường xuyên, liên tục để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó bão số 10 sát với diễn biến tình hình không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, đặt mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng nhân dân lên trên hết, nhất là người già, trẻ em, học sinh, các đối tượng yếu thế khác.

Chủ động các biện pháp bảo vệ công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với phương châm là “xanh nhà hơn già đồng.”

Các xã, phường rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, các nhà yếu, chung cư cũ tại đô thị đến nơi an toàn trước khi bão đổ bộ; có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Các địa phương ven biển phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện cấm biển từ 12h ngày 27/9; thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, ven biển tìm nơi neo đậu, tránh trú an toàn; di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển và tổ chức sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu xong trước 18h ngày 27/9.

Đồng thời kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định để kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố, tình huống có thể xảy ra ngay từ giờ đầu.

Triển khai công tác bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão, tạm dừng hoạt động của các tuyến đò ngang, đò dọc trên sông từ 7h ngày 28/9.

Huế cảnh báo tác động mưa lớn, lên phương án di dời dân

Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 nên từ ngày 27-29/9 trên địa bàn thành phố có mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100 - 200mm, có nơi trên 300mm.

Người dân đi lại trong mưa lớn sáng 27/9/2025 trên đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân, thành phố Huế. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Cơ quan chức năng cảnh báo tác động của mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ quét và sạt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối; ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông; ngập úng đô thị ở khu vực trung tâm thành phố, các tuyến đường thấp trũng và những nơi có hệ thống thoát nước kém.

Các địa phương trên địa bàn thành phố Huế đã lên phương án sẵn sàng di dời trên 10.000 hộ với hơn 32.000 khẩu đến nơi an toàn; tập trung ở khu vực ven biển, đầm phá. Đến nay, tất cả trên 1.100 tàu cá với hơn 8.000 lao động của thành phố Huế đã về nơi trú tránh an toàn. Thành phố hiện còn khoảng 5.600 ha nuôi thủy sản thu hoạch chưa triệt để.

Cơ quan chức năng đã hướng dẫn người dân phương án đảm bảo an toàn ao nuôi thuỷ sản, lồng bè, khu neo đậu tránh trú bão trên sông, đầm phá, vũng vịnh; kiểm tra việc thực hiện đúng các quy định về trang bị kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thủy sản.

Thành phố cũng đã hoàn tất gia cố hơn 118.000 cây xanh, kiểm tra gần 700 trạm thu phát sóng di động, trạm ăng ten cao, công trình hạ tầng và di tích lịch sử.

Các đơn vị đã chuẩn bị các kịch bản vận hành hồ chứa cho các mức lượng mưa dự báo từ 100-200 mm, có nơi trên 300mm, để chủ động vận hành liên hồ chứa an toàn khi có mưa lớn xảy ra.

Diện tích lúa Hè Thu 2025 của thành phố đã thu hoạch đạt 98,5%, còn lại khoảng 383 ha lúa chưa chín chủ yếu ở các xã vùng miền núi A Lưới.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã ra Công điện yêu cầu, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống và ứng phó thiên tai; nắm chắc tình hình, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 10, chủ động triển khai công tác ứng phó theo kế hoạch đã được phê duyệt theo phương châm "bốn tại chỗ" với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, phù hợp với tình hình cụ thể tại địa phương.

Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với mưa bão trong mọi tình huống; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời, chính xác về diễn biến của bão, kích hoạt các hình thức cảnh báo thiên tai để nhân dân biết và chủ động phòng, chống.

Đồng thời khẩn trương rà soát và kiên quyết di dời người dân ra khỏi các vùng xung yếu, nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, cửa sông, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, lũ quét; không để người dân ở lại trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên, Bí thư cấp ủy cấp xã trực tiếp xuống địa bàn phụ trách để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo công tác ứng phó. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm nếu để xảy ra thiệt hại lớn do thiếu tinh thần trách nhiệm, chậm trễ, chủ quan trong chỉ đạo.

Đối phó bão số 10: Dừng toàn bộ hoạt động trên biển từ 17 giờ ngày 27/9 Trên tinh thần “phòng ngừa từ sớm, chủ động tuyệt đối, phòng tránh là chính, không thể chống lại siêu bão,” Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm các mốc thời gian.