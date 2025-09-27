Các hồ thủy điện ở Đà Nẵng khẩn trương hạ thấp mực nước ứng phó bão Bualoi

Ngày 27/9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng ban hành văn bản số 86/PTDS yêu cầu các đơn vị quản lý thủy điện trên địa bàn khẩn trương vận hành hồ chứa, chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi).

Theo đó, Công ty Cổ phần Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung, Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương và Công ty Thủy điện Sông Tranh phải tính toán, tổ chức hạ dần mực nước hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 4 và Sông Bung 2 về cao trình quy định.

Cụ thể, Đak Mi 4 xuống 251,5 m, Sông Bung 4 xuống 217,0 m và Sông Bung 2 xuống 598 m trước 18 giờ ngày 28/9/2025. Thời gian bắt đầu vận hành từ 15 giờ ngày 27/9, đồng thời chuyển sang chế độ điều tiết theo Quy trình 1865.

Ngoài ra, hồ thủy điện Sông Tranh 2 và A Vương được yêu cầu duy trì mực nước không vượt quá ngưỡng đón lũ thấp nhất, bảo đảm an toàn vận hành. Quá trình điều tiết phải tuân thủ nguyên tắc, tránh đột biến, đồng thời thông tin kịp thời cho chính quyền và nhân dân vùng hạ du để chủ động ứng phó.

Báo cáo từ Ban Chỉ huy cho biết, từ đêm 26/9 đến sáng 27/9, nhiều địa phương trong khu vực xuất hiện mưa lớn: xã Thăng Phú 84 mm, xã Đồng Dương 71,6 mm, phường Hòa Xuân 59,2 mm, phường Ngũ Hành Sơn 58 mm, xã Quế Sơn Trung 52,2 mm. Hầu hết các địa phương khác chỉ có mưa vừa và nhỏ.

Mực nước trên các sông hiện đều dưới mức báo động I. Các hồ thủy lợi và thủy điện duy trì thấp hơn mực nước dâng bình thường (MNDBT), bảo đảm an toàn.

Cụ thể, hồ Sông Tranh 2 ở mức 149,56 m (thấp hơn MNDBT 25,44 m), hồ A Vương 364,72 m (-15,28 m), Sông Bung 4 đạt 217,63 m (-4,87 m), Sông Bung 2 đạt 599,55 m (-5,45 m) và Đak Mi 4 ở mức 253,02 m (-4,98 m).

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố yêu cầu các đơn vị quản lý hồ tổ chức trực 24/24, giám sát chặt chẽ diễn biến mực nước, vận hành đúng quy trình, đồng thời nghiêm cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản./.